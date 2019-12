Eugenia Tobal compartió la primera foto de su hija, Ema

La actriz y conductora mostró la primera foto de su beba recién nacida, Ema Crédito: Instagram

El sábado Eugenia Tobal dio a luz a Ema, su primera hija, fruto de su amor con Francisco García Ibar. Las felicitaciones le llovieron a través de las redes sociales, luego de que se supiera la noticia hace dos días. Y, hoy, la actriz y conductora compartió la primera foto de su beba y muchos famosos la llenaron nuevamente de elogios.

"No encuentro las palabras para definir este sentimiento tan indescriptible. Lo que si sé es que nos ha cambiado la vida en un instante. Ese instante, en que ella llegó a nuestras vidas,nos transformó", dice en el comienzo el posteo donde da a conocer el rostro de su hija.

En la siguientes líneas, le agradece a su pareja por acompañarla en la dulce espera: "Tengo al compañero más maravilloso y no pude haber elegido mejor para que sea el padre de Ema, gracias mi amor TE AMO. Sos un padrazo @lamanada". Por su parte, García Ibar replicó el posteo y escribió: "La mañana más linda de mi vida. El amor más puro e infinito que se puede sentir. Se me movió el tablero. Desbordado de amor, cachorra de mi corazón. No existo más que para vos. Sigo hipnotizado mirándola y llorando de emoción. Es inexplicable".

El flamante padre también le dedicó románticas palabras a su pareja: "Gracias, gracias, gracias, gracias @eugeniatobal Sos todo. Es un milagro, un sueño. Gracias por existir. Gracias al universo. Tremenda familia".

Sobre el final de la publicación Tobal escribió: "Ya nada es igual. Todo es perfecto. Gracias a todos por los mensajes de amor, bendiciones y buenos deseos. ¡Llegaron y llegan en cada minuto! Aquí Ema, nuestra cachorrita".

Muchos famosos se enternecieron con la foto de su beba durmiendo en primer plano. "¡Hermosa Ema! ¡Bienvenida!", le escribió Verónica Lozano. También Carla Peterson le dejó su mensaje: "¡Qué belleza! ¡Te estábamos esperando con mucho amor! ¡Felicidades Euge!". Inés Estévez fue otra de las que la felicitó: "¡Una hermosura! Se merecen la una a la otra". Eleonora Wexler, Zaira Nara y Paola Krum también le dedicaron tiernas palabras.