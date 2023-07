Evelyn Scheidl volvió a hablar de su conflictiva relación con Marcela Tinayre: “No sé si la ofendí o no”

escuchar

En abril del 2019, Evelyn Scheidl dejó vacía su silla de Las Rubias, el programa de televisión que conducía Marcela Tinayre. En ese momento, la noticia que trascendió fue que la conductora había echado a su amiga del ciclo luego de una fuerte pelea. Y si bien la hija de la Chiqui explicó luego que el motivo había sido que la exmodelo no había arreglado sus honorarios, Evelyn pateó el tablero en Socios del espectáculo y aseguró que se sintió agredida y que no volvería a trabajar con Marcela. Este jueves, Scheidl volvió a hablar del tema y aunque sus declaraciones fueron en tono amigable, quedó al descubierto que ya no comparten tantos encuentros como antes .

Abordada por Alejandro Guatti en el homenaje a René Favaloro que se realizó en el CCK, cuando el cronista le mencionó el conflicto con la creadora de la frase “voy a ir, pero con la peor de las ondas”, la exmodelo no pudo contener el gesto de fastidio por tener que volver a hablar del tema. “Yo siempre hago la diferencia: ‘Marcela Tinayre amiga’ y ‘Marcela Tinayre trabajo’. Son dos cosas diferentes para mí. Entonces, nada”, explicó.

El descargo de Marcela Tinayre tras el supuesto despido de una de "Las Rubias".

“Yo la quiero mucho, la veo bárbaro”, continuó, con la clara intención de cambiar de tema y no volver al viejo enfrentamiento que se generó en Las Rubias, pero no tuvo éxito. “Pero la Marcela Tinayre amiga, ¿es muy diferente a la otra?”, insistió el cronista en medio de la declaración de la exmodelo. “Y sí. Para mí sí. Yo lo padecí de otra manera. No sé si la ofendí o no la ofendí. No me hubiera gustado ofenderla porque tengo muy lindos recuerdos. Toda una vida ”, reconoció.

Sobre si volvió a hablar con ella luego de sus declaraciones en Socios del Espectáculo, Evelyn reconoció que no se vieron personalmente pero sí tuvieron contacto. “Nos chateamos”. “¿Te dijo algo? ¿Te hizo algún reproche?”, le consultó el periodista. “No”, respondió de inmediato Scheidl. “Entonces yo tampoco digo nada. Siguió la charla como si nada pasara. Es que son cuarenta y pico años de amistad. Son muchos años. Estamos grandes y a esta altura de la vida prescriben las cosas. Esto es real”, redondeó.

Adriana Costantini, Evelyn Scheidl, Marcela Tinayre y Marcela Gotlib, en tiempos en que además de rubias, eran muy amigas Archivo

Por último, la exrubia respondió si en algún momento volvería a trabajar con la ahora conductora de Polémica en el bar. “No voy a trabajar. Ojalá trabaje pero no está en mis planes en este momento”, reveló, y aclaró qué haría en el supuesto caso de cruzarse con Marcela. “Le doy un beso, y un abrazo. Como corresponde”, cerró.

¿Qué dijo Scheidl en Socios?

“¿Por qué te fuiste de Las Rubias?”, le preguntaron hace unos meses a la exmodelo en Socios del espectáculo. “Hace cinco años que me fui”, expresó. Mientras las panelistas intentaban indagar el motivo por el cual a le costó trabajar con Tinayre, ella explicó: “ No fue un tema de exigencia, porque yo soy muy exigente conmigo misma: era la primera que llegaba y la última que se iba. Soy muy responsable. No me sentía cómoda, me sentí agredida ”, disparó sin vueltas sorprendiendo a todos los presentes en el piso.

“Uy, Evelyn... Ahora empieza el graph ‘me sentí agredida’”, acotó Teresa Calandra, también invitada al piso, intentando que su amiga no hable más. Sin embargo, Scheidl no hizo caso y continuó con su descargo: “ Me sentí muchas veces agredida, destratada. Lo digo porque se vio en cámara. Yo no me sentí cómoda porque tomé una postura que no corresponde, porque me enojé y al enojarme estoy mostrando una cara que no soy yo. Vos al público no tenés por qué darle la espalda ”, comentó a modo de mea culpa.

“¿A tus compañeras les pasó lo mismo que a vos? Porque Marcela ha tenido algunos altercados al aire con varias”, preguntó Nancy Duré. “Bueno, Marcela es así... No hables más, basta”, desdramatizó Teresa mientras su amiga se reía y hacía un gesto como que no iba a contar más nada. “ Somos amigas de hace muchísimos años, hay compañeras con las cuales prevalece la amistad y decís: ‘como amiga me llevo bárbaro, pero para trabajar no estoy tan cómoda’ ”, agregó la empresaria.

Marcela Tinayre se alzó con el premio a mejor conducción femenina por su programa Las rubias + Uno, y fue al evento con sus compañeras Gerardo Viercovich - LA NACION

“Prefiero abrirme”, dijo Scheidl por su parte. “¿Pero no trabajarías nunca más con ella?”, indagó Pallares buscando un nuevo titular. “No”, lanzó Evelyn de manera contundente y sin dejar ningún tipo de duda. “¿Pero la amistad sigue?”, insistió otra de las panelistas. “Sí, sí, la veo, nos hablamos, está todo bien, pero laboralmente es difícil. Dejar un trabajo en estas épocas no es moco de pavo, nadie quiere dejar un trabajo pero bueno... Prevalecía mi salud”, agregó la invitada dando cuenta de lo mal que la pasó en el magazine.

