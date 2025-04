Evelyn Von Brocke, luego del cruce con María Belén Ludueña durante una entrevista con Roberto García Moritán: “Es parte del show”

Este miércoles, se vivió un momento muy incómodo al aire de Mujeres argentinas durante una entrevista con Roberto García Moritán, el invitado del día. En medio de su mano a mano con María Belén Ludueña, Moritán fue increpado por la panelista Evelyn Von Brocke, quien habló de las supuestas infidelidades del exfuncionario en su matrimonio con Carolina “Pampita” Ardohain.

Las preguntas de la panelista no solo incomodaron al invitado sino que, además, hicieron reaccionar a la mujer de Jorge Macri, quien no ocultó su malestar con su compañera. “A ver, perdón, me quiero meter porque soy bastante parte de este programa. Yo no sé qué es lo que vos le querés preguntar o a qué vas con esto, Evelyn. Me parece a mí, él no tiene por qué... No lo tengo por qué defender, pero no era el sentido de la nota. Lo quiero decir porque lo hablamos también previamente . Así que dale, no sé. Hagan lo que quieran”, interrumpió Ludueña en una clara defensa al empresario. “Sentarlo acá, que tenga buena onda... Eso a mí no me gusta, hay familias de por medio”, agregó algo nerviosa la conductora, que después calificó la actitud de la periodista de “extorsionadora”.

Al terminar el programa, Evelyn Von Brocke habló con las cámaras de Intrusos y aseguró que “el cruce fue con Moritán”, desmintiendo todo tipo de rispidez con la cabeza del matutino. “La verdad que cuando tenés información desde hace muchos años de cuestiones que te van llegando, evalúas los momentos para decirlo. De hecho, en Intrusos saben de esta información de supuestas infidelidades porque las lleve en su momento y quisimos cuidar la familia. También en su momento lo llevé a revista Caras y me dijeron que no era el momento, pero cuando empezó a decir que era periodismo amarillista, desacreditando a los periodistas del espectáculo, salí en su defensa y bueno... Lo que se vio”, explicó la periodista sin mostrar ningún tipo de arrepentimiento por lo sucedido.

Inmediatamente, la cronista de América le preguntó sobre los dichos de María Belén Ludueña, quien la trató de “extorsionadora” y la panelista desdramatizó la situación: “ Es parte del show, de lo que puede suceder al aire, pero recién estuvimos todas hablando y no va por ahí. Somos recontra equipo, nos llevamos genial . Nos estuvimos riendo”, aseguró.

Volviendo a su cruce con Moritán, Von Brocke reveló que en el momento del vivo una de sus amantes le estaba escribiendo y que él la llamara “desequilibrada” la sacó de quicio. “ No se lo permití. Yo hablo con ella hace muchísimo tiempo y me parece una mujer divina, sencilla ”, expresó.

Respecto a si tuvieron alguna reunión de producción luego de terminar el programa, la panelista contó: “Sí, siempre tenemos reuniones de producción, siempre hablamos. Somos un equipo. Tenemos este horario extraño de levantarnos temprano y por ahí una está escribiendo a la 1 de la mañana, la otra a las 4.30; estamos recontra comunicadas”. Tras enfatizar en la buena onda del equipo, Evelyn volvió a apuntar contra Moritán: “ No le voy a aceptar a Robertito que diga que en el espectáculo somos amarillistas, que damos información que no es ”, lanzó enojada.

Y enseguida recordó cuando en el Martín Fierro Latino, en Miami, estuvo sentada al lado de él a punto de contarle todo. “Le dije a Pilar Smith: ‘¿le digo o no le digo?’ Porque a veces podés decir: ‘¿se lo contás vos a tu mujer o se lo cuento yo?’ Pero la verdad la re quiero a Pampita, pobre mujer que se trabaja todo, que tiene a sus hijos, que es sostén de hogar; no soy quien para destruir ni dar ninguna información. Y hasta muchas parejas tienen relaciones abiertas, entonces por ahí te metes en un lío”, admitió.

“¿Entonces no te arrepentís de tu intervención hoy en el programa?”, indagó la notera. Tras un no rotundo, Von Brocke bromeó: “ Fue el momento de mejor rating del programa y estuvo buenísimo ”.

El enojo de María Belén Ludueña

Ludueña, conductora del envío de eltrece, también dialogó con Intrusos al salir del canal. “Es algo que hace rato viene sucediendo. Nosotras tenemos reuniones de producción donde se dejan en claro las pautas sobre determinadas notas y bueno, es obvio que es un equipo que se está conociendo. Lo que vieron no es solo por lo de Moritán sino por un montón de situaciones que vienen pasando ”, explicó, un poco cansada de las actitudes de Von Brocke.

Ludueña, muy molesta con el comportamiento de Von Brocke en el programa Mujeres argentinas

“A mí no me van a ver haciendo bajadas, no es lo mío, no me interesa. No utilizo el programa para hacer militancia política. Cuando tuvimos en el programa a Sergio Berni pasó exactamente lo mismo, entonces yo tengo códigos . A mí me gusta que el invitado se sienta bien”, agregó mientras aclaraba que no le gustan los conflictos ni delante ni detrás de cámara. “Yo en mi vida cotidiana soy una mina que hace sentir cómoda a la gente. No me gusta el conflicto, no me gusta incomodar y menos con cosas que tienen que ver con la familia. Si querés meterte en política, metete porque todos entendemos que la política maneja otros códigos, pero en este caso estamos hablando de cosas que fueron muy sensibles y donde hay una familia de por medio. No me gusta eso a mí, no me gusta ese estilo de periodismo y creo que hoy no era necesario”, opinó con un tono molesto.

Respecto a su vínculo con Von Brocke, confesó: “Entiendo que hasta te joda que una mina más nueva tenga que bajarte línea con algunas cosas, pero esto tiene que ver con los códigos que yo tengo y como quiero ser como conductora, y la verdad es que quiero que la gente que venga a Mujeres Argentinas la pase bien. Podemos hacer una pregunta, pero esto ya era fuera de lugar. Las parejas manejan un montón de códigos, meterse en eso no era necesario. Y no lo digo sólo por Moritán, es Berni y un montón de gente que fui invitando y ha sucedido lo mismo (…). Yo soy una mina re generosa, no soy una ‘come programa’ y de repente quiero que esa generosidad vuelva de alguna manera ”, concluyó enojada.

LA NACION