“ExpoCovid 2021”: en las redes, Gustavo Sofovich volvió a arremeter contra Marcelo Tinelli

El regreso de Marcelo Tinelli a la TV el pasado lunes con ShowMatch 2021 por la pantalla de eltrece generó fuertes críticas al ver el despliegue de bailarines, cantantes, y humoristas en un mismo estudio, sin barbijos ni distanciamiento social.

Una de las críticas más duras vino del productor Gustavo Sofovich, quien se expresó en dos oportunidades en su cuenta de Instagram: el día del debut de Tinelli y el martes, cuando el conductor presentó el certamen de talentos, “La Academia”.

Con una seguidilla de videos y fotos, y bajo el título “Expo Covid 2021”, Sofovich reflexionó sobre los protocolos en la vuelta de ShowMatch al prime time televisivo.

“Estoy hablando de lo que sucedió en un país donde hay 500 muertos por día, en el que a diario cierran sus puertas comercios y restaurantes, donde debatimos si los colegios deben o no estar abiertos, en el que miles de personas pierden sus trabajos, y en el que hoy se debate aplicar restricciones aún más estrictas”, comenzaba el texto del productor de Polémica en el bar.

“Mientras que desde el Gobierno y los medios de comunicación se apela a la responsabilidad social para que la gente cumpla con el distanciamiento y los protocolos, por uno de los canales líderes y en el lanzamiento de su programa más emblemático, ayer se mostró a millones de televidentes [haciendo] todo lo contrario. Más de 200 personas amuchadas en un estudio mientras Marcelo Tinelli repetía una y otra vez: ‘respetamos los protocolos’”, escribió con notoria indignación.

Asimismo, Sofovich abrió la puerta para una reflexión. “¿Acaso no saben que los hisopados no hacen milagros? ¿Que un solo contagiado que entre en esa burbuja basta para que ese lugar se convierta en un criadero de Covid? No se justifica semejante desatino con sentidas palabras, saludos con choques de puños, ni con un justo homenaje a los médicos, lo repito: en un lugar cerrado con 200 personas adentro”, enfatizó, y marcó una diferencia respecto a los protocolos que se aplican en su programa de América.

“Lo que se vio anoche en el estreno de ShowMatch es todo lo contrario del trabajo que venimos cumpliendo hace más de un año en Polémica. Desde comienzos del 2020, cuando no se permitía que los humoristas participen del programa, desde nuestra productora mantuvimos la fuente de trabajo, respetando a rajatabla todos y cada uno de los protocolos, para cuidarnos a nosotros, a nuestras 40 familias y también, y sobre todo, para dar desde un medio de comunicación un ejemplo a la sociedad. Lo de ayer no es el ejemplo que como industria debemos dar. La pelea por la vida es mucho más importante que la pelea por el rating”, concluyó.

Entrada de Marcelo Tinelli en el primer programa de "la academia"

El martes, al ver “La Academia”, Sofovich se puso más personal en su segundo posteo en las redes, titulado “No entiendo”.

“Todos extrañamos la cercanía de nuestros seres queridos. Yo mismo llevo 16 meses sin darle un beso a mi hijo, ya que soy una persona de riesgo, y él está en contacto permanente con sus amigos”, compartió, y le dejó un mensaje a Tinelli. “Marcelo, una muestra sincera de afecto y empatía con los cientos de miles huérfanos de besos y abrazos que miran tu programa sería dar el ejemplo. Por eso no entiendo y sigo sin entender en qué momento la televisión se transformó en ‘La Academia de no me importa la vida de los demás’”, finalizó.

La respuesta de Tinelli a las críticas

Marcelo Tinelli, en la apertura de su ShowMatch 2021 gentileza LaFlia

El martes, antes de la primera emisión de “La Academia”, el conductor habló sobre los comentarios en contra que recibió en una charla con Telenoche.

“Nosotros nos regimos por las autoridades sanitarias, que son las que saben, y respetamos a rajatabla todos los protocolos. Lo que vieron ayer fueron muchos bailes pregrabados; nunca hubo 200 personas juntas”, explicó.

“Fueron seis cuadros de no más de 32 personas, que era lo que nos permitían”, aclaró. “No vi las redes porque estuve trabajando, pero si alguno se sintió molesto, lo entiendo. Tenemos los parámetros establecidos y los cumplimos. Acá no se juntaron nunca 200 personas y tenemos un estudio de 1200 metros, están todos hisopados y las puertas están abiertas. Los camarines tienen un máximo de cuatro personas, que es lo que está permitido. Hay tres médicos acá que hacen el hisopado y otros cuatro afuera, nos dan los resultados en el momento”, añadió el conductor.

