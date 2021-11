Fabián Doman: “La única foto que tengo con mis padres juntos es en mi cumpleaños de 2017″

Hace algunos años, Fabián Doman abrió las puertas de su intimidad y contó que conoció a su padre cuando tenía 17 años. Invitado a PH: Podemos Hablar, el periodista volvió a hablar sobre el tema y reveló que solo tiene una foto con sus dos padres juntos, la cual se tomó hace pocos años.

“Arranqué mi vida con un poco de mala suerte, cosa que ya he hablado en este programa, porque conocí a mi padre cuando era muy grande”, dijo cuando Andy Kusnetzoff pidió que den un paso al frente los invitados que hayan cumplido sus sueños. “La única foto que tengo con mis padres juntos es en mi cumpleaños del año 2017, esa sola. Fuimos a su geriátrico con mi madre y ahí la sacamos”, continuó.

Poco después del nacimiento de Doman, sus papás se separaron. “Él se fue cuando yo tenía unos días de vida. La segunda vez que lo vi tenía 16 o 17 años, fue en la casa mi abuela, la madre de él, y después lo vi cuatro veces en toda mi vida”, recordó.

“Como siempre digo, el odio enferma y el rencor enferma, así que todo eso lo transformé en otra cosa”, agregó y contó que se hizo cargo de su papá en su último tiempo de vida. “Cuando él se enfermó me ocupé con una de mis hermanas de él. Me ocupé del geriátrico y de sus últimos días”, explicó y añadió: “Me hizo muy bien hacerlo”.

“Hace cinco años un día fui con mi madre al geriátrico donde estaba él. Le dije, ‘me tenés que acompañar a un lugar’, y cuando estábamos en camino me contestó: ‘ya sé a dónde vamos’. Era el día de mi cumpleaños, fue un regalo que me hice y esa es la única foto que tengo con los dos. Cerré una etapa y fue un sueño que cumplí”, culminó.

Hace un año, en La Noche de Mirtha, Doman había contado un poco más sobre su historia. “Dio la casualidad de que nos mudamos a cinco cuadras de donde vivía mi abuela, por lado paterno, y lo vi a él cinco o seis veces más antes de que falleciera hace dos años. Pude participar de los últimos años cuando estuvo internado, en un geriátrico”, reveló en su momento.

“El modo en el que lo terminé de perdonar se dio luego de mucha terapia. Para un varón, el no reconocimiento paterno afecta a la autoestima, así que trabajé mucho el tema con muy buenos profesionales. Terminé volcando todo lo aprendido en la terapia con él, sobre todo en los últimos años de su vida, aunque ya tenía esa enfermedad que le impedía recordar algunas cosas”, le contaba hace unos meses a LA NACION durante una entrevista. “Fue una herida que cicatricé cuando él me dijo: “Este es mi teléfono, el día que quieras me llamás y nos juntamos para vernos”. Mi hijo mayor se vio mucho con él. Con los años, mi padre tuvo una enfermedad degenerativa, pero, gracias a Dios, pude ayudar a Mayra, mi hermana menor por parte paterna, una mujer excepcional que estuvo al lado de él y yo estuve al lado de ella”, había contado.