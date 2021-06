Fabián Esperón, sobre los hermanos Charlotte y Alex Caniggia: “Intento ponerles límites pero son grandes”

Los hermanos Caniggia se encuentran en el centro de la polémica. Primero fue Alex con su intempestiva renuncia a MasterChef Celebrity. Luego Charlotte con su tenso cruce con Pampita tras la gala de imitación en “La Academia”. A eso se sumó el desafortunado posteo de su mellizo que, en pos de defender a su hermana, destrozó a la modelo al recordarle algunos hechos dolorosos de su pasado. Esta mañana, Fabián Esperón, manager de los hijos de Mariana Nannis y Claudio Caniggia, charló con Los ángeles de la mañana (eltrece) y habló de la situación sin pelos en la lengua.

“Charlotte entró con muy buena onda la gala pasada. De hecho, entró y dijo: ‘disculpas’, pero después se picó. Yo no estuve de acuerdo con la encuesta que ella hizo en redes (en referencia al jurado) y se lo dije. Tampoco siento que el jurado le falte el respeto, es una sensación que tiene ella y es respetable, pero sí estoy cien por ciento de acuerdo en que nadie le dice cosas lindas”, comentó el representante desde el móvil del programa.

Tras opinar que no la están juzgando con la misma vara que al resto de los participantes, Esperón advirtió: “La están juzgando de una manera diferente a otros participantes que están en la misma situación que ella. Jamás le tiran flores y esta vez está haciendo un esfuerzo realmente importante. Ensaya todos los días, le pone onda. ‘La Academia’ es mucho más difícil que el ‘Bailando’”.

Sobre la elección del personaje a imitar, el manager de los Caniggia aclaró que fue la producción del certamen quien le dio la opción de Amy Winehouse. “Ella no la pidió a Amy, se la pusieron de producción. Charlotte fue una de las últimas que cerró. Cuando teníamos que elegir el personaje, ella había elegido a algunas cantantes americanas y de producción nos dijeron que no se podía por la máscara. Me dijeron que elija a Amy pero Charlotte no quería. Cuando pido otra opción me dijeron que las únicas opciones eran ella o Adele. Por eso se decidió por Amy, pero no le gustaba ninguna de las dos”, reveló.

A la devolución negativa de Pampita se sumó un escandaloso tuit de Alex Caniggia. En él, el exparticipante de MasterChef Celebrity atacó a la modelo. Este hecho fue condenado por Esperón, quien mantiene una buena relación con Carolina “Pampita” Ardohain. “Caro es pasajera mía y la considero una amiga, nos mensajeamos ayer. Con ella no tengo ningún problema y tampoco soy responsable de lo que digan Charlotte o Alexander, que son grandes. Yo me enojo mucho con los chicos, tengo una relación con ellos como si fueran familia, para mí son como mis hijos. Los quiero mucho y me siento con el derecho de putearlos cuando hace falta, pelearme o decirles: ‘esto está mal’. Intento ponerles límites pero son chicos grandes y rebeldes que hacen lo que quieren”, indicó sobrepasado por la situación.

Esperón también aprovechó la entrevista para aclarar la situación en torno a la inesperada salida de Alex de MasterChef Celebrity. “Lo que salió el domingo se grabó un día miércoles. El día anterior yo me había reunido con alguien de Telefe para seguir con Caniggia libre (el reality de los hermanos). La relación con el canal es excelente. El día martes a la tarde, Alex me dice: ‘no quiero seguir más’. Le digo: ‘dejate de joder que llegás a la final’. Y él siguió: ‘No quiero, no quiero, no quiero’. Hablo con la producción y le digo: ‘mirá que no va a ir mañana a grabar, que renuncia’. Quisieron hablar con él, él no los atendió porque no habla con nadie y yo volví a decirles que al día siguiente no iba”, relató con lujo de detalles al tiempo que desmintió que el mediático haya sido convocado para ser parte de “La Academia”.

