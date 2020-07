Famosos con coronavirus: los últimos casos confirmados

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de julio de 2020 • 23:05

Cada día, miles de personas alrededor del planeta son diagnosticadas con coronavirus. En el mundo del espectáculo, son varios los famosos que han atravesado la enfermedad debiendo aislarse durante un tiempo. A la lista que integran Tom Hanks, Rita Wilson, Lizy Tagliani, Oriana Sabatini, Pink, Idris Elba y Andrea Bocelli, entre otros, esta semana se sumaron tres nuevos casos.

Andy Kusnetzoff

El martes por la tarde, mediante una llamada telefónica, Andy Kusnetzoff confirmó en Perros de la calle que tiene coronavirus. "De ánimo estoy bien, recién me quedé dormido, por eso esta voz. Estoy transitándolo y esperando a ver cómo sigo. El único síntoma fue la tos, no tuve fiebre, pero sí cansancio corporal. Sé que estoy en buenas manos, eso me deja tranquilo", aseguró el conductor de PH: Podemos Hablar.

"Mi familia está bien sin síntomas, les iré contando. Cuídense mucho por favor, le pongo humor, pero es todo un tema esto. La verdad que es un momento difícil de contagios, así que les diría que se cuiden", agregó intentando concientizar a sus oyentes sobre la importancia de cuidarse en estos momentos.

Karol G

A través de un vocero, la cantante colombiana Karol G le contó al mundo que se hizo el test para determinar si tenía covid y el mismo dio positivo. "Karol no tiene idea de cómo se enfermó, pues ha sido muy cuidadosa, respetando inicialmente la cuarentena y posteriormente las normas de distanciamiento social y uso de máscaras", aseguró el vocero.

Debido a que su pareja, el artista puertorriqueño Anuel AA, dio negativo, Karol tuvo que trasladarse a otra vivienda para mantenerse aislada hasta que supere la enfermedad. Hasta el momento, la intérprete de "Tusa" no se ha expresado al respecto y mantiene sus publicaciones en redes sociales como si nada pasara.

Prince Royce

"Esto es algo que nunca pensé que me pasaría, pero sucedió. Es algo que me dejó en shock. No pensé que me iba a pasar, pensé que tomar precauciones al lavarme las manos y usar una mascarilla sería suficiente, pero no lo fue", expresó el cantante Prince Royce en un video que publicó en sus redes sociales, en donde contó que tenía coronavirus.

Si bien al comienzo no quiso contarle a la gente su situación, finalmente decidió hacerlo para que sus seguidores tomen conciencia de la importancia de cuidarse. "Sentí que tenía el deber de decírselo a mis comunidades. Tú sabes, vivo en Florida, soy de Nueva York, tengo un sitio en California y estoy viendo lo que está ocurriendo alrededor del país. Estoy viendo lo que sucede en el mundo", dijo durante una entrevista vía Zoom con The Associated Press.

"Estuve en casa todo este tiempo y salí a algunos restaurantes porque las cosas abrieron y pensé, 'bueno, Florida no ha estado tan mal, Nueva York es la que tiene el problema'. Caí y creo que mucha gente puede caer y va a caer con ese cuento", aseguró haciendo un mea culpa. "Eso me hizo pensar, 'necesito salir y contar mi historia'. Porque es tan frustrante ver gente en los supermercados sin un cubrebocas. Es tan frustrante ver gente siendo irresponsable y no protegiendo a los demás".