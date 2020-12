Tras su eliminación de MasterChef Celebrity, Fede Bal habló en Cortá por Lozano de sus próximos proyectos, del desnudo que hará para una película y hasta se refirió al poliamor Crédito: Instagram

Fede Bal fue el último eliminado de MasterChef Celebrity, el exitoso reality de Telefe, y fue a Cortá por Lozano para contar detalles. Pero recibió mensajes de un importante productor, según dijo, y aprovechó para adelantar algo: lo convocaron para protagonizar una película. "Hay algunos desnudos y necesito un doble porque estoy un poquito gordo. Podría ser Diego Ramos, ¿no?", propuso Bal. Verónica Lozano lo chicaneó y dijo que había fotos de Fede desnudo. "De chiquito creciste en teatros de revista, con tus padres". "Si, veía a las vedettes desnudas, las plumas, los concheros y para mí era normal. Hice revista y es una sensación rara, como ir a la guerra. La revista es un género muy lindo y hay una serie que estoy escribiendo, relacionada con las plumas".

Fede Bal también se refirió a su última noche en MasterChef. "Fue bravo cuando me corté porque vi mucha sangre, y si veo sangre me baja la presión. Estuve unos minutos fuera de juego. Fue digno mi paso por el programa pero no estoy a la altura de los ocho finalistas. No quería que nadie me ayudara porque saben tanto que me complican. Decidí que si me iba, me iba por mí y si me quedaba, también era por mí. Yo llegaba a casa y no miraba recetas ni estudiaba sino que me tomaba una cerveza con mi novia. Pero El Polaco y Sofi Pachano, por ejemplo, estudian un montón".

Sobre su relación con Germán Martitegui, dijo: "Hoy que puedo ver hacia atrás, siento que hubiera jugado igual porque hay algo que pasó con Germán que me divertía muchísimo y si a la gente le pasaba lo mismo ahí está el show. Crecí y aprendí mucho y duré un montón, ¡pensé que me iba al mes! Cocino un poquito y me voy a casa porque no sabía nada. Con Germán la relación fue impecable y por momentos parecía un paso de comedia. En la calle me preguntan si es malo, y no lo conozco, sé que es muy duro como chef de una cocina. Creo que no podría ser amigo de Germán porque me gusta la gente que sonríe más, que muestra más los dientes. Lo quiero y lo respeto un montón pero no podría ser su amigo. No lo invitaría a una fiesta pero quizás sí a un asado".

Bal también aprovechó la entrevista en Cortá por Lozano para responderle a Martitegui, quien lo había acusado de hacerse la víctima. "No me hago la víctima. Amo estar rodeado de mujeres pero no me hago la víctima. La ayuda de mis compañeras es completamente desinteresada, despojada de cualquier reproche. Y Germán es un profesor de cocina. Hay algo de unión familiar en nuestra relación. Mi viejo (Santiago Bal) me daba enseñanzas y después me reclamaba. La diferencia con Germán es que mi papá me daba más abrazos".

Para Fede Bal, es cierto que hay favoritismos de parte del jurado. "Yo hice platos más complicados que Vicky (Xipolitakis), aunque tal vez los de ella eran más simples pero más ricos. Hay un flirteo entre Vicky y Germán, pero no creo que sea sexual sino sensual. Un histeriqueo. Hay tensión sensual".

Finalmente, el actor se refirió a sus tocs. "Soy un fanático de la limpieza y del orden: cada cosa tiene su lugar. Y me gusta la luz tenue, eso es fundamental; porque mucha luz me molesta. Eso sí, en los momentos íntimos me gusta verle la cara a Sofía (Aldrey). Nos gusta filmarnos, mandarnos fotos, saber que estamos pensando en el otro, porque no convivimos siempre. Es maravillosa Sofi, hace un año que estamos juntos y me banca, cosa que no es fácil. Hoy necesito una pareja que me entienda, que sepa que necesito tener mis momentos solos. Soy muy abierto, tal vez a veces demasiado. Sabe que a veces vienen amigos y también algunas chicas. Y no es que quiera hacer nada malo, sino que si estoy con ella, mi atención va a ir a ella", cerró y dejó un último "título", con relación al poliamor: "Tuve una pareja que le gustaban las chicas también y la pasamos muy bien".

