Fede Bal y Evelyn Botto estuvieron en Olga, contaron intimidades de su relación y sellaron la nota con un beso

Después de una gran cantidad de idas y vueltas en su relación, Fede Bal y Evelyn Botto decidieron comenzar el nuevo año brindando una entrevista conjunta, en la que dieron detalles de su vínculo, explicaron cómo lograron reconciliarse tras su pequeña infidelidad y qué fue lo que los llevó a seguir apostando en este amor.

La entrevista fue brindada en exclusiva a Olga, el streaming en el que trabaja Evelyn y donde sus compañeros se transformaron en los entrevistadores principales. Al empezar la nota y para romper el hielo, Fede Bal, fiel a su estilo, lanzó: “La nota la voy a hacer de la mano de ella todo el tiempo, porque sino me voy a la mierda”. Y acto seguido entrelazó sus manos para que quedaran a la vista en la mesa.

Fede Bal y Evelyn Botto juntos en Olga (Foto: Captura de pantalla Olga)

Pero dio un paso más, cuando con la recordada canción de la telenovela Dulce Amor (Telefe), rompió la tensión dándole un apasionado beso a su enamorada. El beso volvió a repetirse una vez más a pedido de los compañeros de equipo de la locutora. “A ella le encanta esto encima... ¡Hay que sacarlas de entrada a estas cosas! Si no qué vamos a estar hablando de la temporada y todo, teniéndola a ella al lado”, bromeó, mientras Evelyn se mostraba sonrojada por lo ocurrido.

“¿Cuándo fue su primer te quiero?“, les consultó Nacho Elizalde. A lo que Evelyn respondió: ”Este año que pasó fue todo. Fui yo. Hice bastantes cosas". A lo que Fede, aclaró: “Y yo me sumé a todas”. Sin embargo, el hijo de Carmen Barbieri reconoció que también tuvieron que pasar algunos momentos difíciles. “Hubo momentos en los que la relación se perdía. Se iba como arena entre los dedos. Y yo dije: ‘Me parece que esto no tiene que irse’. Y ahí como que me puse en quinta. Porque me pareció que ese partido estaba para jugarlo, quería ver qué nos pasaba”.

Además, el actor reconoció que fue su idea pasar Navidad con ella en Nueva York. “Fue una primera propuesta que nació un poco de eso. Me levanté un lunes a la mañana y le dije: ‘¿Nos vamos a Nueva York? ¿Pasamos las fiestas?’. Yo vivo la vida así y me aburré un poco si no es así. Me pareció un buen momento y fue la prueba de fuego“, remarcó.

Fede Bal habló de los duros momentos que atravesaron con Evelyn Botto como pareja

Fue entonces que Nacho Elizalde le pidió a su compañera que le contase la graciosa anécdota que vivieron recorriendo el Museo de Ciencias Naturales de Nueva York.

“En esto de conocernos y de pasar mucho tiempo, que quiero aclarar, hicimos muchas actividades porque él es muy organizado y sacamos cosas con tiempo. Porque si hubiésemos llegado al momento como yo planeo mis viajes no hacemos nada. Fuimos al Museo de Ciencias Naturales, que es el de la ballena que aparece en la película Una noche en el museo. El tema es que entramos y él me da el mapa y me abrumó el museo porque tiene cuatro pisos y cada piso es un mundo", comenzó relatando Botto.

“Lo que sucede es que la atracción por la que íbamos, él más que nada, era el cuarto piso donde están los dinosaurios. Entonces en el primer piso me empieza a decir: ‘Uy, no sé si llegaremos a los dinosaurios’. Y yo escuchando esta frase varias veces en una cuarta parte del primer piso que estábamos recorriendo me freno y le digo: ‘Empecemos por el cuarto piso y veamos los dinosaurios y después vemos el resto’”.

Fue entonces que se generó la primera pelea en el exterior de la pareja, ya que Fede Bal no estaba de acuerdo con saltearse los demás pisos solo para ver lo que a él más le interesaba. “La verdad que se sintió muy conflictuado por ir al cuarto piso y yo le dije: ‘Acá cada uno hace lo que quiere’. Y fuimos a ver a los dinosaurios y después pudimos disfrutar de recorrer todo el museo a tiempo”, concluyó Botto.