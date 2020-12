A un año de la muerte de Santiago Bal, su hijo mostró un video que le dejó para que viera después de su fallecimiento Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 10 de diciembre de 2020 • 11:33

Federico Bal recordó a su padre, el actor Santiago Bal, a un año de su muerte. El participante de MasterChef Celebrity (Telefe) publicó el fragmento de un video que su papá le grabó para que lo vea después de su partida. Con emotivas palabras, el hijo de Carmen Barbieri expresó su tristeza a través de las redes sociales: "Te extraño todos los días".

"Hace un año te fuiste viejo. Y revisando mi teléfono encontré este fragmento de un video que me hiciste hace no mucho tiempo", narró en el posteo de Instagram. "Acá las cosas están difíciles, fue un año complicado. Por momentos pienso que te fuiste en el mejor momento", agregó.

"Pero de a poco sale el sol, y parece que las cosas empiezan a acomodarse, te cuento que te extraño todos los días", continuó conmovido. Y cerró con una promesa pendiente: "Te amo y ya nos tomaremos un rico whisky allá arriba".

Federico Bal mostró un video que su padre le grabó para que lo viera después de su muerte - Fuente: Instagram 00:54

Video

En el clip de un minuto se ve a su padre sentado en su escritorio, al borde de la emoción, con una carta que le escribió para que sus sentimientos queden registrados para siempre. "Encontramos este modo de que yo te pueda decir algunas cosas, que con el tiempo, si te dan ganas, las puedas volver a escuchar", le dice Santiago a su hijo menor.

"Yo sé que algún día no voy a estar, pero lo que más me preocupa es que vos no vas a estar más para mí; eso sí me parece muy difícil de superar, porque no tendré mas en quién pensar, a quién cobijar, por quien luchar, ni a quién amar", concluye el actor, que falleció a sus 83 años por problemas de salud derivados de un EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica) y una insuficiencia renal.

Este fue un año difícil para Federico, que en plena pandemia de coronavirus, atravesó una dura batalla contra un cáncer de intestino, y logró curarse gracias a un tratamiento de quimioterapia, rayos y medicación. A pesar de la tristeza por la partida de su padre, se mostró orgulloso del gran fin de año laboral que está viviendo en el reality de cocina de Telefe.