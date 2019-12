El actor pasó por Intrusos y habló de sus primeros días sin su padre Crédito: Instagram

17 de diciembre de 2019 • 19:52

A una semana de la muerte de Santiago Bal, su hijo Fede Bal pasó por Intrusos y, tras recordarlo con un sinfín de anécdotas, contó cómo está atravesando estos primeros días sin su padre.

"Me pasa en la calle que la gente me abraza y me quiebro. En ese abrazo, es como si abrazaran a mi viejo", comenzó su relato el actor, muy emocionado. Y enseguida contó la responsabilidad que su muerte le dejó: "Yo soy como su legado al estar tanto en la tele y el teatro. Siento que soy el que se ocupa de mantener el apellido para que no se lo olvide", confesó.

Tras asegurar que su padre se fue en paz, el hijo de Carmen Barbieri confesó todo lo que hizo para unir a la familia en el último tiempo. "Me ocupé de estar hasta el último minuto con él. De que se reconcilie con mamá, le pudo pedir disculpas por lo que le había hecho. Y se fue en paz, fue el mejor final que pudo tener", indicó.

Al advertir que su muerte no lo tomó por sorpresa, Bal aclaró: "Mi papá estuvo 40 años enfermo. Yo nací con un papá enfermo y sabiendo que podía morir en cada una de sus intervenciones. Tuvo una salud muy mala y que se vaya a los 83, cuando los médicos aseguraban que no pasaba los 50, es increíble".

En cuanto a sus intentos por unir a la familia en un momento tan difícil, el director de cine (que en enero estrena la última película que filmó junto a su padre) habló de la relación con sus hermanos y reflexionó: "Los tres tuvimos un papá distinto. Para mí fue el mejor del mundo. Para Juli, lo que pudo estar con ella porque se llevaba mal con su mamá (en referencia a Silvia Pérez) y con Mariano fue una relación más de grandes, donde se transformó en un gran compañero para él".

Luego de hablar de sus expectativas para la temporada de verano en Mar del Plata, donde hará Mentiras inteligentes junto a Nora Cárpena, Arnaldo André y Mica Vázquez, el actor hizo referencia a su polémica presencia en el 'SúperBailando' la misma noche en que su padre falleció."Yo crecí en una casa donde el trabajo faltó mucho. Y el olvido es el mayor miedo de un artista. Mi papá hubiese querido que estuviera esa noche en mi trabajo", aclaró. Y si bien aseguró que él no es partidario de la frase "El show debe continuar", explicó: "Cuando crecés en una casa donde el lema es 'hay que llegar temprano al trabajo', hay que cumplir, cuidar el apellido, no te cabe otra opción".

El recuerdo de sus amigos

En un emotivo homenaje, en el cual se revivieron varios momentos de la carrera de Bal, varios de sus amigos artistas hablaron y recordaron lo que significó el capocómico para sus vidas. "Es muy difícil olvidarse de un maestro. Los maestros no se van, dejan cosas, una carrera reconocida por los amantes de esta carrera", expresó Alberto Martín en un video.

Luisa Albinoni tampoco quiso quedarse afuera de este homenaje y recordó que su debut en teatro fue a su lado. "Con él aprendí el ABC de esta carrera. Él me enseñó todo. Fue un ser excepcional que tenía una fuerza impresionante", señaló la actriz.

"Santiago es un artista tan completo que le deja tanto a nuestro país con su talento. Fede te quiero y sé que lo que dijiste es maravilloso. Cuando uno ama tanto a una persona, dejarlo ir es el acto más noble que puede hacer un hijo por su padre", opinó Zulma Faiad muy conmovida.

Por último, Cristina del Valle también recordó al artista: "Yo aprendí a hacer comedia con él. Eso dejó en mí, el maestro que fue. Y eso es lo que aprendió el hijo", concluyó.