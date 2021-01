Federico Bal, sobre Carmen Barbieri: “Estoy angustiado, les pido una mano energética para mi mamá”

Federico Bal está pasando días de mucha angustia con el traslado a terapia intensiva de su mamá, Carmen Barbieri, en la Clínica Zabala. La actriz está cursando el día 14 del coronavirus y su cuadro no mejora.

Pero para no pensar demasiado en el tema y además porque no puede verla en la clínica, el actor sigue grabando la segunda temporada de Masterchf Celebrity, en donde hará el trabajo que hizo Flor Vigna en la primera parte, y continúa con las funciones de Mentiras inteligentes, en el Metropolitan. “Puedo seguir [adelante] porque Willy, mi personaje, no tiene a la mamá internada sino que tiene otros problemas. Arriba del escenario me olvido de lo que me pasa y es el único momento en el que soy feliz cuando pasan estas cosas”, expresó anoche cuando un notero de Intrusos fue a consultarlo.

Según contó, el cuadro de Carmen Barbieri se complicó en los últimos días: “No saturaba el oxígeno en sangre y decidieron llevarla a terapia intensiva. Están administrándole un medicamento porque con el herpes que tuvo el año pasado, le bajaron las defensas. No tengo mucha más data y además no puedo verla. Espero que evolucione bien. [...] No está entubada”.

Y agregó: “Estoy angustiado. No soy creyente ni religioso, pero sé que mucha gente hizo mucho para que yo esté bien, además de los médicos claro. Nunca es en vano pedir ayuda. Hay mucha gente que quiere a mi vieja, que le hizo tan bien a tantos con las risas. Les pido una mano energética para ella”.

