Felipe Colombo recordó a Rebelde Way y habló sobre Camila Bordonaba

El actor se mostró feliz por la llegada de Rebelde Way a Netflix

9 de diciembre de 2019 • 18:46

La llegada de Rebelde Way a Netflix generó nostalgia en todos aquellos que crecieron viendo la telenovela de Cris Morena. En este contexto, y entrevistado por el programa Por si las moscas, por La Once Diez (Radio de la Ciudad), Felipe Colombo recordó aquellos años gloriosos en los que protagonizó la tira junto a Luisana Lopilato y Benjamín Rojas. Además, contó qué es de la vida de Camila Bordonaba, la única protagonista que se alejó de los medios.

"Para mí fue una etapa muy bella y muy intensa, la adolescencia y la llegada de la adultez. Me tocó estar en un programa que nos desbordó en cuanto a lo que habíamos planeado respecto al éxito. Era el primer proyecto de Cris para adolescentes, todos veníamos de Chiquititas", expresó sobre la tira, que debutó en mayo del 2002.

Benjamín Rojas, Luisana Lopilato, Camila Bordonaba y Felipe Colombo, los protagonistas de Rebelde Way

El actor mexicano también reconoció que, a pesar del trabajo duro, se llevó buenos amigos de esa época. "Todo el grupo de gente que participó de Rebelde Way le ponía el alma, eran excelentes personas. Tengo la imagen de girar a mi alrededor y ver a mis tres mejores amigos cantando conmigo, compañeros maravillosos. Fue un momento muy bello pero intenso, trabajábamos muchísimo".

Estos buenos recuerdos de aquellos años hacen que hoy esté feliz con el desembarco en Netflix. "Me pareció buenísimo. Ha estado mucho tiempo en Youtube, pero desde hace 20 años para acá, muchas cosas se han acomodado en distintas plataformas y Netflix es una de las más grandes. Es muy interesante la resistencia al tiempo".

La vida de Camila Bordonaba lejos de las cámaras

"Sigo en contacto con algunos de los chicos, pero hay veces que no nos podemos ver por los trabajos de cada uno. Lu, por ejemplo, vive en otro país; Benja este año estuvo con mucho trabajo y yo también así que nos vimos poco", explicó Felipe sobre sus compañeros de elenco. El actor también reveló qué es de la vida de Camila, una de las cuatro protagonistas y la única que se mantiene alejada de los medios. "Hablamos cada tanto y la veo cuando viajo al sur, que es donde vive".

"Cami y Benjamín son los padrinos de mi hija. Ella siempre ha sido muy particular y ha tenido una energía especial. Tiene un pensamiento lateral y una gran fortaleza para llevar a cabo lo que se le ocurre desde la ética y el amor. Yo la admiro mucho", dijo sobre la ex Chiquititas, quién pasó gran parte de su infancia y toda la adolescencia frente a las cámaras pero decidió no hacerlo más en la adultez.

Hace unos años, Camila fue noticia después de que comenzaran a circular rumores de que había fallecido. Por ese entonces, se la pudo ubicar en Bahía Blanca. Cuando decidió dejar su carrera televisiva, conformó un grupo de artistas (Arcoyrá) con los que viajó a la ciudad del sur en 2009 y se instaló allí a trabajar como parte del centro cultural El Peladero.

En la actualidad Camila vive en comunidad, en un centro cultural con otros artistas. Tienen una huerta y ella trabaja como cocinera, camarera, barman y, además, limpia el lugar. "Me harté de eso cuando empecé a laburar en televisión y más cuando tuve conciencia de lo que estaba comunicando", dijo hace un tiempo, cuando aseguró que no tenía intención de volver a la televisión.