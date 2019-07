Felipe Pettinato: internado por voluntad propia y enemistado con su padre

En diálogo con Denise Dumas y José María Listorti contó que pidió que no dejaran entrar a su padre, Roberto Pettinato, a la clínica en la que se encuentra internado

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de julio de 2019 • 18:53

Hace un par de semanas, se supo que Felipe Pettinato había sido internado por un serio tema de adicción. Se dijo también que había sido en contra de su voluntad, y obligado por su familia. Se comentó, también, que tenía una complicada infección en la nariz y que debían reconstruírsela.

El propio Felipe habló con Denise Dumas y José María Listorti en Hay que ver, por Canal 9, y contó su versión de los hechos. "Estoy bien, de diez, pero quiero estar de cien, más sano con la dieta, y ser mejor papá", arrancó el hijo de Roberto Pettinato , en comunicación telefónica desde la clínica en la que está internado. "Me puse a disposición de los mejores médicos. Me tuvieron que reconstruir la nariz y salió todo bien. Tengo 8 cirugías en la nariz, algunos son retoques, con anestesia local. Cada cirugía hizo más compleja la siguiente. Una vez me operaron en verano y eso no se hace. No hay adicciones específicas sino una personalidad adictiva. Una vez fumé y a la semana ya fumaba 40 cigarrillos diarios", graficó.

También habló de los problemas económicos que vive su familia. "Mi mamá se está mudando, mi papa también y yo estoy buscando un hogar con mi mujer, Sofía y con mi beba, Juana. Estamos pasando un momento económico difícil".

Los conductores le preguntaron sobre la traición familiar que había denunciado y Felipe aclaró: "Mi padre me traicionó en su momento. Pero somos una familia unida, por eso ante las acusaciones a mi papá de acoso, fui el único que lo defendió, porque siempre trabaje con él y fui testigo. Hace unos años mi papá dijo en una nota que yo era un tonto porque solamente comía batidos de proteína para parecerme a Michael Jackson, y a partir de ahí hubo un lío que termino con mi partida de C5N, donde hacíamos un programa. Vengo pasando años difíciles. No tengo más coche, por ejemplo. Pero necesito solamente mi garganta y mocasines para ejercer mi vocación".

Según Felipe, está internado por voluntad propia, para estar bien y aprender a ser un mejor padre. "Nada de lo que se dijo es verdad. Sí perdí el habla por unos días, porque tuve una flebitis, un coagulito que me impedía hablar. Tenía la mandíbula corrida, babeaba".

Felipe también contó que su hermana Tamara fue a visitarlo y le dio un abrazo. Al que no quiso ver fue a su papá. "Pedí que no le permitieran entrar a verme. "No estamos teniendo buena relación y no me parece bien que aparezca ahora. Estuve muy deprimido cuando el psiquiatra que me atendía quiso judicializar mi caso e internarme en una granja por dos años. Yo no soy adicto a las drogas pero si tengo una personalidad adictiva. No fue mi familia sino un psiquiatra de turno. Igual, hace tiempo que mi familia son mi mujer y mi hija, y eso lo tengo en claro. Hoy elijo quedarme para mejorar. Entiendo que lo necesito. No sé cómo ser padre".