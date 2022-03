Carmen Barbieri, sobre su largo conflicto con Nazarena Vélez: “Cada una de nosotras sabe la verdad”

La pelea entre Carmen Barbieri y Nazarena Vélez parece no tener fin. Las actrices se enfrentaron fuertemente cuando sus hijos, Federico Bal y Barbie Vélez, se separaron en medio de un escándalo que incluyó denuncias por violencia de género. Si bien el tiempo ha pasado y ambos rehicieron su vida, sus madres no olvidan lo ocurrido y prefieren evitarse.

“Nunca me arreglaría con Carmen, nunca. Me parece que hay cafés que no valen la pena” , dijo hace unos días Nazarena Vélez en el panel de LAM. Y al recordar la vieja disputa aclaró: “Se dijeron cosas muy tremendas. A mí me dijo que yo fui la culpable de lo de Fabi, por ejemplo”.

Al escuchar sus dichos, Carmen Barbieri recogió el guante y le contestó: “Es respetable. Yo tampoco querría tomar café con ella. Cuando se metió con mi hijo también fue mi límite. No voy a olvidar que lo llamó asesino ”. Sin embargo, el tema no quedó ahí y esta mañana volvió a hablar en su programa Mañanisima, por Ciudad Magazine. “Nos dijimos muchas cosas feas, fue un momento bravísimo. Lamento que haya pasado eso”, confesó.

“ Yo no estoy enojada, ni resentida, ni enfrentada. Ya pasó . Si me cruzo la saludaré, aunque nunca más me crucé con ella”, advirtió quién inmediatamente desmintió las versiones que aseguran que no quiere ir a LAM para no ver a la actual “angelita”: “Iría sí, a veces piensan que como esta ella yo no voy”, aclaró. Sin embargo, su panelista Estefanía Berardi le contó que Vélez prefiere “hacerse a un costado” si eso sucede.

“Ah bueno, entonces está enojada. Yo no, no estoy ni enojada, ni resentida, ni nada. Se dijeron muchas cosas. Entiendo su posición, dijimos cosas que quizá yo me arrepiento, ella no sé. Pero hay cosas que lastiman a terceros. No quiero estar enfrentada ni enojada con nadie. Puedo pensar distinto pero no quiero estar mal con nadie”, reflexionó la capocómica.

"Nunca me arreglaría con Carmen", la frase de Nazarena Vélez que reflotó el viejo conflicto con Carmen Barbieri

E inmediatamente aseguró que quien hizo toda esta disputa pública fue la mamá de Barbie: “El tema no lo saqué yo, ella fue la primera en hablar cuando pasó todo. Cada madre tuvo su sufrimiento. En la vida si estás llena de odio y cosas sin resolver seguís arrastrando esa mochila. Cada una de nosotras sabe la verdad , esto es un tema terminado. Nuestros hijos están felices cada uno con su vida. Gracias a Dios todo salió bien, no hubo efectos secundarios. Yo sí cerré la puerta, ella evidentemente no”, señaló.

“Somos dos leonas, nunca dejes a una leona herida; más bien matala porque si no un león herido te va a perseguir hasta la muerte. Está dolida y la entiendo”, concluyó dando por finalizado el tema.