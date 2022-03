Florencia Peña, contundente sobre su pase: “No caí en América, decidí venir a América”

Con una enorme sonrisa, Florencia Peña confirmó uno de los grandes pases televisivos del año: en una nota con Intrusos del Espectáculo , por América TV, la actriz y conductora se mostró feliz por su llegada a esa señal América TV desde telefe, aseguró que es el lugar en donde quiere estar.

Además, explicó que la salida de Telefe fue una decisión suya, se metió en la polémica por los dichos de Amalia Granata sobre la comunidad trans y hasta se expidió sobre el posible y dilatado regreso de Casados con hijos.

“Tenemos nueva integrante en la familia de América” , presentó la nota Florencia de la V. “Bienvenida Flor Peña”, anunció Marcela Tauro mientras las imágenes mostraban el preciso momento en el que la actriz firmaba el contrato luego de una temporada en Telefe al frente del magazine Flor de Equipo. En Ezeiza, y antes de subirse a un avión para comenzar sus tan ansiadas vacaciones, Peña fue abordada por Alejandro Guatti y sin dudarlo respondió a todas sus consultas.

“Acá estoy, a punto de subirme a un avión” , contó Florencia en la puerta del aeropuerto. “Estoy muy feliz porque es una decisión que tomé. No caí en América, decidí venir a América. Y la verdad es que después de tantos años de laburar, estoy en los lugares en los que tengo ganas de estar”, dijo luego en relación con su nueva casa televisiva.

Sobre el programa que la tendrá como protagonista, la actriz y conductora no dio grandes detalles pero sí explicó que se trata de un programa que tiene mucho que ver con ella. “Siento que lo que vamos a hacer tiene mucho que ver con el momento mío, tiene mucho que ver con lo que tengo ganas y puedo dar”. “¿Nos podés adelantar algo?”, le insistió Guatti. “Absolutamente nada”, disparó Peña, aunque luego aclaró que va a ser ella “desplegada en todas sus capacidades, que espero que sean muchas” , y enumeró: conductora, actriz, actriz que canta, y actriz que hace humor.

Casados con hijos y un regreso (teatral) que según Peña, "en algún momento sucederá"

Sobre el posible regreso de Casados con hijos, en versión teatral, la actriz dijo que es algo que está ahí, que cuando se pueda hacer un anuncio se hará y que “en algún momento va a suceder” . Por otro lado, antes de despedirse, Guatti le preguntó por las palabras de Amalia Granata sobre la comunidad trans, y Peña fue contundente: “No estoy de acuerdo para nada con lo que dijo Granata, creo que esos discursos atrasan”, explicó, y aseguró que cree en las disculpas públicas de Carmen Barbieri pero que de todos modos hay que tener mucho cuidado con esos discursos.

La salida de Telefe

El pasado 11 de marzo, y tras haberlo anunciado un mes antes, Florencia Peña se despidió de Flor de Equipo, el matutino que comandó durante un año y cuatro meses por la pantalla de Telefe. Rodeada por todos sus panelistas y su familia, la actriz volvió a explicar los motivos de su decisión y, entre lágrimas, hizo una confesión: “Hubo un momento donde ese programa hermoso que hacíamos dejó de estar”, expresó conmovida.

La despedida incluyó también un sinfín de sorpresas, saludos y agasajos especiales: su madre, su marido, Ramiro Ponce de León, y su hijo, Pipe, junto a la presencia de expanelistas como Karina Gao y Marcelo Polino y saludos de quienes más la quieren.