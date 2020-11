Florencia Peña: "A mi mamá le sigue costando entender el poliamor" Crédito: Instargam

7 de noviembre de 2020 • 16:04

A pocos días de que se produzca su debut en la mañana de Telefé con Flor de Equipo , Florencia Peña habló sobre su futuro inmediato, pero también recordó sus comienzos, cuando era calificada como "La Pechocha" por sus atributos físicos, y reveló cómo se siente su madre con su defensa encendida del poliamor.

En una entrevista realizada por Catalina Dlugi en su programa radial Agarrate Catalina, Peña recordó su juventud y expresó: "Nosotros no sabíamos lo que era el bullying. A mí me gastaban, o pasaba que en los recreos y hablaban mal delante de mí y yo era chica. Cuando era 'La Pechocha', había una distinción por esas tetas que yo tenía, estaba hasta naturalizado que alguien viniera y me tocara las tetas".

Y reflexionó: "Ahora miro para atrás y digo: ¡Qué horror! Yo me reconozco como una mujer fuerte y eso a mí no me marcó, pero a otras mujeres sí las marca. Lo bueno de este momento es que pudimos desnaturalizar lo que no estaba bueno que sucediera. Yo, de hecho, lo tomaba con gracia... Incluso cuando fue lo de la filtración del video, que no fue hace tantos años, sentía que lo tenía que transformar en humor".

Quien hace poquito celebró 46 años, se refirió al difícil 2020 que tuvo que transitar, donde algunos de sus proyectos, como la realización de Cabaret y la puesta teatral de Casados con hijos debieron quedar en stand by. Y también contó por qué decidió aceptar la propuesta de Telefe luego de haberse alejado de Eltrece. "Cuando renuncié al 'Bailando por un sueño', no se sabía si se iba a haber el programa. Y después apareció al mes esta propuesta de Telefé. Yo no tenía ganas de hacer tele, pero al final no pude decir que no. Es un equipazo, estuvimos haciendo unos ensayos técnicos, a algunos los conozco mucho, a otros no tanto. Telefé apostó a un programa que no sea estático, tenemos living, cocina, camarín".

En otro tramo de la entrevista, la actriz reveló que su madre no se acostumbra a la idea del poliamor. "A mí mamá le sigue costando lo del poliamor. No lo comprende, no entiende cómo yo tengo esa cabeza y ese pensamiento". De todos modos, aclaró: "No es motivo de discusión porque me respeta mucho".

Con respecto a la decisión de contar que esa es la modalidad con la que se siente más cómoda, explicó, risueña: "Al tener hijos, no tenía la necesidad de contarlo. Lo tuve que contar porque necesitaba blanquear cuál era la situación, porque yo también la estaba pasando bien. Yo lo había pasado muy bien solo que había sido más prolija".

