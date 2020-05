Casados con hijos: volvieron Moni y Pepe Argento con un nuevo sketch

Moni y Pepe Argento redoblan la apuesta con un nuevo sketch en cuarentena Crédito: Captura de video

A dos semanas de su primera entrega en Instagram, Moni y Pepe Argento volvieron a ser furor en las redes sociales con un nuevo sketch de Casados con hijos . Así, Florencia Peña y Guillermo Francella redoblaron la apuesta y se pusieron nuevamente en la piel de sus personajes para hacer reír a en estos tiempos de cuarentena por la pandemia de coronavirus .

Mientras el regreso de la serie en formato teatral se hace esperar -se reprogramó para enero del año próximo- los actores siguen apostando a los contenidos online para entretener a sus fanáticos. Recordemos que en el primer sketch Moni estaba en la provincia de Santa Fe, donde quedó varada por la pandemia de Covid-19 , y siguiendo con el mismo argumento el famoso matrimonio volvió a hablar por teléfono a la distancia.

Florencia Peña y Guillermo Francella sorprendieron con un nuevo sketch de Casados con hijos - Fuente: Instagram 04:42

Video

"La cotorra canta hasta morir" es el título del sketch, en donde Moni llama a Pepe para contarle cómo sigue su cuarentena y preguntarle por sus hijos, Paola y Coqui. "Los dos chicos juntos suman como 80 años ya", bromea Francella en la piel de su personaje. Fiel a su estilo irónico, Pepe expresa cuánto la extrañan en la casa: "Lo que más quiero es dejar de disfrutar la cama de dos plazas para mí solo, no aguanto más. Tengo ganas de tener al lado roncando a mi oso de montaña con tos convulsa".

"Yo creo que Dios no escucha mis plegarias porque le pido todos los días, tráemela de Santa Fe, me gustaría que estemos todos juntos. Felices los cuatro", insiste irónico Pepe y Moni no puede evitar cantar el hit de Maluma . Luego de que su marido le ruegue que deje de cantar porque "lo vuelve loco", la actriz interpreta "22", de Tini Stoessel , el número que representa la locura en la Quiniela. Y cierra al ritmo de "La Cobra" de Jimena Barón , mientras que se ve que Pepe ya no está más conectado.

"Cuando duele, la risa me salva. El humor es mi gran compañero de ruta. El amor también", escribió Peña en su Instagram cuando subió el video. Recordemos que la actriz sufrió una gran pérdida recientemente: murió su padre , después de una larga lucha contra el cáncer.