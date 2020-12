Florencia Peña reveló como es la relación de su hijo, Felipe, con Mirko: "Se odian"

Marley y Florencia Peña son grandes amigos, por eso, cuando ambos se enteraron que iban a ser padres casi al mismo tiempo, se pusieron felices imaginando un futuro en donde los niños jugaron juntos y en armonía. Sin embargo, para sorpresa de ambos, Mirko y Felipe no tienen una buena relación, al menos por ahora.

Mirko se lleva mal con Felipe contó con sinceridad la actriz, durante su visita a PH: podemos hablar, mientras pasaban un video del día en que el hijo de Marley la confundió con Susana Giménez.

Entre risas, Peña recordó el momento en el que le contó al conductor de Por el mundo que estaba embarazada y él le confirmó que también sería papá. "'15 días de diferencia, no lo puedo creer, es un regalo del señor', le dije en esa charla. Nace Mirko, nace Felipe, los juntamos... ¡Pero se odian! Todos son amigos, pero mi hijo con él no", afirmó la conductora de Flor de equipo. "Cuando le digo: '¿vamos a lo de Mirko?', empieza a llorar. 'No, a lo de Mirko no quiero', me dice".

Este rechazo que se tienen los niños, hace que por momentos sea realmente difícil juntarlos. "A fines del año pasado tuvimos que hacer la tapa de una revista, nosotros dos con los nenes, como desde que nacieron. Cuando eran bebés no pasaba, pero ahora los chicos están más grandes y cuando llegamos a la casa de Pinamar para hacer las fotos, el mío dice: 'Mirko no'".

"Mirko lo mira como diciendo, 'no sé qué le pasa a este pibe' y le saca los juguetes", contó sobre el backstage de los encuentros. "¡No sabés lo que fue hacer esa tapa! A mi hijo le tuvieron que borrar por photoshop las lágrimas porque no había ni una foto bien".

