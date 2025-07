Florencia Peña sorprendió con una revelación sobre el detrás de escena de Pretty Woman

Florencia Peña pasó por la mesa de Mirtha Legrand, habló del éxito de Pretty Woman, el musical de Broadway sobre la famosa película de 1990 que protagoniza con Juan Ingaramo y sorprendió a todos con una revelación sobre cómo logra hacer pis en tiempo récord durante la obra. Además, confirmó que Marcelo Tinelli le pagó lo que le debía.

“Siempre es difícil encarar un musical”, aseguró la actriz luego de halagar a su compañero de cartel, también invitado al programa de la Chiqui. “Debe ser dificilísimo cantar, bailar, actuar, los cambios de ropa. ¡Todo! Qué agotador, dios mío. ¿No terminás agotada?”, sumó la conductora. De inmediato, Peña se despachó con una confesión sin filtro. “Bueno, yo hago pis en un balde”, disparó, y no pudo contener la risa, que se mezcló con la del resto de los comensales.

Florencia Peña en Pretty Woman

Peña explicó que toma agua para hidratar las cuerdas vocales porque canta mucho, que tiene muchos cambios de ropa muy rápidos y que si le dan ganas no llega a ir hasta donde se encuentra el baño. Por eso usa un balde. “El otro día estaba desesperada porque me lo habían sacado, y decía ´¡El balde, el balde!´”, repasó, tentada. “Rompés todo el romanticismo”, la retó Mirtha. “Todas hemos tenido en alguna obra un balde”, saltó en apoyo a su colega Andrea Bonelli. “Es tremendo, hay un momento en el que no llegás”, completó.

“Yo me la imagino sentada en el balde”, compartió Mirtha sin poder parar de reír y sin salir de su asombro. “¡Las cosas que revelás en televisión! De esto la gente no se olvida nunca, eh”, le recordó con el dedo índice en alto. “Ahora sabemos que cuando te vas de escena en la obra, te vas al balde”, cerró el divertido momento el periodista Juan Mercuriali.

El final del conflicto con Marcelo Tinelli

Marcelo Tinelli y Florencia Peña

Esta semana, en medio de la incertidumbre respecto al futuro de La Flia y luego de que trascendiera que la empresa aún le debía plata a varios artistas que participaron del Cantando 2024, Florencia Peña habló con Sebastián Pampito Perelló Aciar en el programa Puro Show. “¿Te pagaron o no te pagaron?”, le preguntó el conductor del ciclo de eltrece. “No, me deben, me deben”, respondió la actriz con cierta incomodidad. “Yo intenté que no se filtrara, pero sí, a mí y a mi hijo nos deben y estamos esperando que nos paguen”, expresó.

Consultada por el caso de Luisa Albinoni, Peña intentó despegarse de otros casos. “A mí me deben bastante, pero estoy yendo por la vía judicial; esperando que se resuelva antes”, lanzó dejando en claro que nunca hubiera querido llegar hasta ese punto. “Yo hablé con Marcelo en el verano y él me prometió que se iba a poner al día”, explicó luego. “¿Le creés?”, indagó Pampito. “Bueno, estamos en julio”, bromeó la protagonista de Pretty Woman con cierta ironía. “Yo creo, espero y quiero creer que él quiere ponerse al día. No es algo que está bueno que suceda porque, por lo que estoy escuchando, es algo que le está pasando a mucha gente, sobre todo, porque él es un hombre de los medios y me parece que él quiere seguir siendo un hombre de los medios”, agregó.

Atenta a la actualidad, Mirtha no dejó pasar anoche la oportunidad de hablar con su invitada sobre el tema de la semana. “Me acabo de acordar en este momento que no te he preguntado lo más importante: ¿Te pagó Tinelli?”, la increpó con gracia. “¡Pagó!”, respondió Peña. “Pagó, pero más allá de mí le pagó a toda la gente a la que se le debía, cosa que me alegra muchísimo porque es un momento en el que los laburantes necesitamos cobrar”, agregó. “Saldaron su deuda que era lo que tenían que hacer, así que se lo agradecemos mucho”, sumó, y explicó que a su hijo Juan, quien también fue parte del show, también le pagaron lo que le debían. “Es como dice el dicho, ´el que no llora, no mamá´”, cerró.