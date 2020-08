En un vivo de Instagram, la actriz compartió distintas anécdotas de la filmación de la tira, junto a su colega Gerardo Chendo Crédito: Captura de video YouTube: @Floricienta

Este lunes, Telefe reincorporó Floricienta a su programación, la famosa tira infanto-juvenil que conquistó el corazón de muchos niños y adolescentes hace 15 años. Graciela Stefani fue la encargada de darle vida a la villana de la ficción: María Laura Torres Oviedo, más conocida como "Malala".

La actriz de 63 años recuerda con mucho cariño sus tiempos como parte del elenco protagónico de la novela, y al igual que los demás actores, revivió algunas anécdotas en un vivo de Instagram con Gerardo Chendo, quien interpretó a Claudio Paul Bonilla, su marido en la tira.

"Me acuerdo perfectamente de cómo llegué a Floricienta: el papel era para otra actriz que rechazó hacerlo -de quien no quiso dar el nombre-, y cuando lo supe pedí que me tuvieran en cuenta. Cris Morena me eligió y a partir de ahí empezamos a grabar", contó.

Además, aseguró que su personaje se fue construyendo con el correr de los capítulos, ya que en un principio no tenía muy en claro algunos detalles que caracterizarían a la malvada madre de Delfina Santillán Torres (Isabel Macedo).

"El primer episodio lo grabé un momento de mi vida complicado: mis hijos se estaban yendo a otro país, los llevé a Ezeiza antes de ir a filmar. No sé ni cómo pude grabar", reveló.

Sin embargo, confesó que, con el transcurrir del tiempo, se sintió muy cómoda con el personaje: "A partir de la risa de mala bien grave descubrí cuál iba a ser la voz de Malala. Además, tenía su parte sensual, porque muchas veces paseaba en batas muy sexy por los pasillos, y todo lo que sea desde el humor a mí me fascina".

Graciela Stefani, "Malala", cuenta cómo llegó a Floricienta - Fuente: Instagram 04:58

Video

También contó que, para ella, la clave del éxito fue tener un "equipo completo de artesanos de personajes", que le pusieron su toque personal y no se limitaron a leer el guión. "Entregábamos el cuerpo: yo terminaba con dolor de diafragma por cómo forzaba la voz, y usaba una peluca de plástico que me dejaba con estática, siempre que me subía al auto me daba una 'patadita'", recordó, entre risas.

La lista de anécdotas incluyó a Stéfano De Gregorio, el joven actor que interpretó a Tomás Fritzenwalden, hermano de ficción de Federico Fritzenwalden (Juan Gil Navarro). Al parecer, era muy travieso en la vida real: "Lo vivía corriendo, y un día me enganchó el dedo en la puerta, era como un jardín de infantes donde todos éramos chicos; éramos todos niños en el set".

Qué es de la vida de Graciela Stefani, "Malala"

Stefani le dio vida a Malala en 2004, pero ya en 1998 se había puesto en la piel de otra malvada en Chiquititas, cuando interpretó a una mujer sin escrúpulos que traficaba niños. Sin embargo, su debut en el mundo de la actuación fue en 1976 en la película ¿Qué es el otoño?.

En septiembre de 2018 tuvo un cruce con Nicolás Cabré, quien fue su "yerno" por poco tiempo: su hija, Josefina Sylveira-fruto de su amor con Aníbal Silveyra, el actor que empezó su carrera en nuestro país y luego se fue a Hollywood-, tuvo un romance con el actual novio de Laurita Fernández. "Fue un yerno ausente", sostuvo la actriz.

A lo largo de su amplia trayectoria teatral, participó en más de 30 obras de teatro. Entre ellas, se destaca su protagónico en Salvajes, de Juan Paya, el autor de Chicos católicos, estrenada hace dos años en el Multiteatro de la avenida Corrientes.

Su última obra fue Fuera de línea, estrenada el 2 de enero en el Teatro El Provincial de Mar del Plata, donde interpretó a Catalina, una anciana que, en un colectivo, incentiva al resto de los pasajeros a reflexionar gracias a su profunda sabiduría.

Es tal la pasión que siente cuando se sube a las tablas que incluso dirigió sus propias producciones y brindó talleres teatrales en el barrio de Palermo, explotando su faceta docente. En este sentido, la amistad con Chendo, su marido de ficción en Floricienta, trascendió lo laboral y dictaron clases a la par.

Juntos estrenaron obras protagonizadas por sus alumnos egresados. Actualmente, la actriz enseña a niños, jóvenes y adultos de todos los niveles que aspiren a tener una formación actoral. Por estos días, sigue brindando sus cursos de teatro de forma virtual, ya que no puede recurrir a la modalidad presencial por la pandemia de coronavirus.

Aunque tiene muchos proyectos a futuro, Stefani está concentrada en su vocación docente y se muestra agradecida por todo lo que le brindó su participación en la famosa tira protagonizada por Florencia Bertotti: "Le tengo mucho cariño al personaje, y hasta el día de hoy, si me reconocen en la calle me gritan Malala".