Fredy Villarreal, sobre el rumor de romance con Julieta Prandi: "Me costó un matrimonio"

8 de septiembre de 2020 • 19:28

El verano pasado, durante la temporada de verano en Villa Carlos Paz, los rumores de romance entre Fredy Villareal y Julieta Prandi llegaron hasta Buenos Aires. La buena onda entre los protagonistas de Atrapados en el museo hizo que la gente comenzara a especular sobre algo más que una amistad, y aunque los dos salieron a desmentirlo, la duda siempre quedo latente.

"¿Pasó algo con Julieta Prandi en el verano?", quiso saber Luli Fernández mientras entrevistaba al actor en Mujeres de eltrece. "No, somos grandes amigos, es una larga historia...", le contestó el humorista, intentando dejar algo picante pero ampliando su declaración al poco tiempo. "Nunca estuve en una relación con ella, jamás, pero fui un novio para la prensa, lo que a mí me vino muy bien".

El humorista bromeó sobre el estatus que le dio este chimento, sobre todo entre sus amistades. "A mí me venía bárbaro, me costó un matrimonio nomás, pero después me decían: 'Che, vos... ¡Te felicito!'", explicó mientras todo el equipo del magazine se reía. "Los amigos creen lo que se dice", agregó.

"¿Te permitió subir la reputación?", quiso saber otra de las panelistas. "Mirá, es como que yo tenga que salir a decir que con Angelina Jolie no pasa nada... A mí me encantaría que me pase eso, me conviene. Pero Julieta es una gran amiga", cerró sin dar lugar a nuevas preguntas.

Antes de los rumores de romance con Fredy, Julieta tuvo una corta relación con Guido Sardelli, el baterista de la banda de rock Airbag. "Estoy bien. Somos muy amigos. El tiempo dirá si pasa algo más o no", decía ella en diciembre del 2019. Sin embargo, el amor no duró demasiado y en marzo confirmaron la ruptura.

Por otro lado, Villareal se separó a mediados del año pasado después de un largo romance con la psicóloga Paula Ulla. "Con Paula tenemos una hermosa relación y logramos ensamblar la familia, con su hija Micaela y con mis hijos Agustín y Jazmín (fruto de su relación con Carolina Oltra). Ahora nos tomamos un tiempo para pensar y veremos qué pasa", le decía el comediante a LA NACION al anunciar el fin de su relación.