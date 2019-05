La Princesita habló sobre una situación de abuso que vivió en su infancia

En los últimos días, Karina La Princesita se muestra cada vez más combativa y frontal en los medios. Incluso, le está pasando factura a todos aquellos que alguna vez se burlaron de ella. La cantante, que está por debutar en la pista del "Súper Bailando", contó que está atravesando un proceso de sanación personal después de una infancia muy violenta y hoy sumó un nuevo dato estremecedor sobre su historia personal.

En diálogo con Intrusos, Karina habló sobre el cambio que está atravesando: "Estoy cansada de que me tilden de soberbia por no querer hablar. Es la primera vez que pienso en mí. Me pasaron cosas graves que sólo mi mamá conoce. Sufrí una fuerte depresión y pensé en morirme muchas veces".

"En ese momento de mi vida, eso me hizo realmente mal. Cuando sos madre no querés matarte, porque tenés otra persona por la que vivir. Pero yo me sentía muerta en vida, vivía, respiraba, pero adentro mío tenía una angustia tan grande... Entonces entendí que en vez de guardar lo que me pasaba, tenía que sacarlo, y esto de poder hablar a mí me está sanando. Hoy pienso en mí", aseguró. También explicó que, en realidad, ella reacciona muchas veces con enojo porque los malos comentarios, aunque parezcan cosas pequeñas para otros, a ella le afectan mucho.

En un momento de la charla, Jorge Rial le preguntó si alguna vez había sufrido un abuso, y ella contestó: "Sí, pero no quiero hablarlo todavía ni quiero entrar en detalle de qué tipo de violencia sufrí. Arrastro con eso que tendré que sanar y no culpo a los demás de la vida que me ha tocado, pero me siento con derecho de parar a los que me faltan el respeto. No siento que eso me haya hecho demasiado daño. Yo ya hablé con mi mamá, entendí lo que pasó y sí, la verdad que sí. Pero no considero que eso sea lo más grave que me pasó, más allá de que no lo minimizo porque sería un mensaje muy malo minimizar algo tan grave como el abuso. Pero lo he hablado, lo pude superar. No me dan ganas de hablarlo por moda, por más que ahora todos hablen de eso pero todo el tiempo pasaban cosas".

"¿Hiciste terapia?", quiso saber el conductor. "Cuando fui a terapia no sentí que me haga bien pero lo charlé mucho con mi mamá. Esto del video que subí de mi hermano, el poder hablar ahora, es parte de cuidarme", aseguró.