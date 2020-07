Gael García Bernal se suma al nuevo film de M. Night Shyamalan

Gael García Bernal da un nuevo paso dentro de Hollywood. Crédito: Archivo

El actor Gael García Bernal da un nuevo paso dentro de Hollywood y se confirma su presencia en el nuevo título de M. Night Shyamalan, reconocido director por ser responsable, entre otros populares films, de Sexto sentido. El intérprete mexicano formará parte de ese nuevo proyecto y su rol aún es un misterio.

Según informó el sitio Deadline, García Bernal estará en la próxima película del realizador indio-estadounidense y allí formará parte de un elenco integrado por Eliza Scanlen, Thomasin McKenzie, Aaron Pierre, Ken Leung y Vicky Krieps. Como suele ser habitual en los proyectos de Shyamalan, el argumento aún es un verdadero misterio, y solo se sabe que él mismo será el encargado de producir, dirigir y escribir el guion. De momento, el largometraje tiene fecha de estreno pautada para el 23 de julio de 2021, y los responsables confían en que, apenas los protocolos de rodaje estén establecidos, se pueda comenzar a filmar la película.

La participación de Gael García Bernal en este título supone un paso más en su consolidación dentro de la meca del cine. El actor protagonizó la serie Mozart in the Jungle, y también participó de otros proyectos internacionales como Coco, Salt and Fire y De repente, el paraíso.