Garota de Ipanema: Juana Viale y un look que la mantuvo en “modo zen”

Este sábado por la noche, Juana Viale dejó de lado la euforia que la caracteriza al inicio de cada programa y eligió comenzar una nueva emisión de La Noche de Mirtha en “modo zen”. Al ritmo de la canción “Garota de Ipanema”, la conductora ingresó al estudio con calma y tranquilidad.

“Entramos más delicados hoy”, anunció ante las cámaras. “Estuvimos muy descaderados todas las semanas anteriores, pero hoy fue un día para entrar más tranqui”, explicó sin entrar en muchos detalles.

“Gino Bogani te estás luciendo y estás aprendiendo”, dijo, sobre el diseñador que la viste en cada misión. “Me hizo este vestido muy bonito ¡Divino! Les voy a decir que a pesar de que tengo los hombros descubiertos, confieso que me abriga un poco ¡Porque hace una temperatura terrible! Hoy a la mañana marcaba 4 grados, así que ahora a la noche no me quiero imaginar”, expresó.

Un poco acobardada por el frío invernal, Viale le mandó un mensaje a sus televidentes. “¡Qué buen programa estar metido en la cama, tirado en el sillón, tomando mate o un rico vino para ver este programón que tenemos!”.

A continuación, la actriz se dispuso a describir el look elegido para la jornada. “Tengo este vestido increíble de jersey de seda natural drapeado, con escote irregular”, explicó mientras la cámara enfocaba los detalles del diseño.

“Tiene como un falso triángulo muy bonito en el escote, y la espalda también muy linda. ¡Bogani está aprendiendo, chicas! Así que ya saben, la que se quiere casar, la que tiene que ser madrina de boda... ¡Hace vestidos hasta para andar en bicicleta!”, dijo recobrando un poco la euforia.

El look los completó con accesorios en tonos de verde, diseñados también por Bogani, y el pelo recogido en una cola baja que se extendía a lo largo de su espalda.

LA NACION