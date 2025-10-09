Gene Simmons, el líder de Kiss, fue hospitalizado después de desmayarse y chocar con su auto

Gene Simmons, uno de los líderes de la mítica banda de rock Kiss, fue trasladado ayer a un hospital luego de sufrir un accidente automovilístico cerca del mediodía en Malibú, una de las ciudades costeras más famosas de Los Ángeles, California.

Gene Simmons preocupó a sus fanáticos luego de chocar con su auto Per Ole Hagen - Redferns

El músico, según publicó el portal de noticias PageSix, se encontraba al volante cuando se desmayó y chocó con otro auto. La policía, por su parte, le confirmó al medio local de NBC que Simmons conducía por la autopista de la costa del Pacífico poco antes de las 13 cuando su camioneta, una Lincoln Navigator, impactó de forma violenta contra un vehículo estacionado.

Según el relato de los oficiales, cuando llegaron al lugar el artista y compositor de 76 años todavía estaba consciente. Incluso habló con los oficiales, confirmó el Departamento del Sheriff de Los Ángeles al medio.

En los informes policiales consta que el vocalista de “Rock and Roll All Nite” le dijo a la policía que “se desmayó o se desvaneció” antes de que su auto chocara contra el otro. Supuestamente, el cantante cruzó los carriles de la autopista momentos antes del accidente.

Después del impacto, quien dio detalles del estado de salud de Simmons fue su esposa, Shannon Tweed. En diálogo con NBC, confirmó que el cantante y compositor había sido trasladado a un hospital para una evaluación adicional. Además, explicó que Simmons comenzó a tomar unos medicamentos que requieren un aumento en el consumo de agua y que su esposo “no es fanático” de beber mucha agua. Por último, Tweed confirmó que el músico fue dado de alta y se encuentra en su casa, donde continúa con su recuperación.

Gene Simmons esta fuera de peligro Archivo

Simmons, por su parte, acudió a las redes sociales para llevar tranquilidad a sus fanáticos. “Gracias a todos por los amables deseos. Estoy completamente bien. Tuve un ligero golpe en el paragolpe”, comenzó su breve tuit. “Cosas que pasan. Especialmente para los que somos conductores horribles. Ese soy yo. Todo está bien”, escribió en su cuenta de X, conciente de sus limitaciones al volante.

El episodio automovilístico que llevó a Simmons al hospital tuvo lugar poco tiempo después de que Ace Frehley, su ex compañero de banda se enfermara. El guitarrista de Kiss anunció el lunes pasado la cancelación de las fechas restantes de su gira de 2025 por temas relacionados a su salud. “Debido a algunos problemas médicos en curso, Ace ha tomado la difícil decisión de cancelar el resto de sus fechas de 2025”, reza el comunicado que publicó en su cuenta de Instagram. Frehley, de 74 años, fue parte de Kiss junto con Simmons, Paul Stanley y Peter Criss desde el comienzo de la banda, en 1973. El guitarrista dejó el mítico grupo en 1982.

La visita fallida a la Argentina de Kiss

el bajista Gene Simmons, el guitarrista Paul Stanley, el guitarrista Tomy Thayer y el baterista Eric Singer Charles Sykes/Invision/AP - Invision

En una nota con LA NACION, Simmons habló de las visitas frustradas de Kiss al país en los años 80. En aquel momento la posibilidad de la llegada de la banda a Buenos Aires estuvo rodeada de una seguidilla de hechos cercanos a la locura: los amenazó un comando terrorista, un empresario que se fugó con la plata de las entradas y comenzó a circular la leyenda de que pisaban pollitos sobre el escenario. Simmons confesó que la banda estaba al tanto de todo eso.

“La primera vez que íbamos a tocar en Argentina la junta militar estaba a cargo del gobierno. Íbamos a dar tres shows en estadios. Y entonces, en Washington DC nos llamaron del gobierno y nos dijeron: ´no vayan, estamos preocupados porque un grupo terrorista puede poner bombas en el estadio´. Así que no fuimos”, confió. Consultado particularmente por el tema de los pollitos, el cantante fue tajante. “Esa historia no es cierta. Nunca pasó”. “Alguien inventó eso…”, retrucó el periodista. “Sí, como también alguien inventó que yo venero a Satán, cosa que tampoco es real”, remató el compositor.