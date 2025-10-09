El músico y compositor Gene Simmons fue trasladado a un centro de salud este miércoles tras protagonizar un incidente vial en Malibú, California. El líder de la banda Kiss, de 76 años, conducía su camioneta cuando chocó contra otro vehículo. El Departamento del Sheriff de Los Ángeles intervino en el lugar del hecho.

Cómo fue el accidente de auto que sufrió Gene Simmons

El percance ocurrió poco antes de las 13 del miércoles en la autopista de la costa del Pacífico. Según la información policial difundida por el medio local NBC, Simmons manejaba su camioneta Lincoln Navigator cuando el vehículo impactó de forma violenta contra un automóvil que estaba estacionado. Los oficiales que llegaron al lugar encontraron al artista consciente.

El incidente vial ocurrió en la autopista de la costa del Pacífico en Malibú, California Axelle/Bauer-Griffin - FilmMagic

Los informes policiales, citados por el portal PageSix, indican que el vocalista de Rock and Roll All Nite cruzó varios carriles de la autopista momentos antes de la colisión. En su declaración a las autoridades, el artista le comunicó a la policía que “se desmayó o se desvaneció” justo antes del impacto.

Shannon Tweed, esposa del músico, confirmó a NBC que su marido fue llevado a un hospital para una evaluación completa. Tweed explicó una posible causa del desmayo: Simmons comenzó a tomar nuevos medicamentos que requieren un aumento en el consumo de agua.

Señaló que su esposo “no es fanático” de beber grandes cantidades de líquido. Horas más tarde, la propia Tweed confirmó que el músico recibió el alta médica y ya se encuentra en su casa para continuar con su recuperación.

Simmons manejaba su camioneta Lincoln Navigator cuando impactó contra un vehículo estacionado picture alliance - picture alliance

El mensaje de Simmons a sus fanáticos

El propio bajista utilizó sus redes sociales para comunicarse con sus seguidores y llevar tranquilidad. En un breve mensaje en su cuenta de la plataforma X, Simmons se refirió al episodio y a su estado de salud actual. “Gracias a todos por los amables deseos”, inició su publicación.

El músico le restó importancia al choque y se adjudicó la responsabilidad con un toque de humor. “Estoy completamente bien. Tuve un ligero golpe en el paragolpe”, aseguró. “Cosas que pasan. Especialmente para los que somos conductores horribles. Ese soy yo. Todo está bien”, completó el artista en su texto.

Los oficiales que llegaron al lugar encontraron al artista de 76 años consciente

La fallida visita de Kiss a la Argentina en los 80

En una entrevista anterior con LA NACION, Simmons había recordado las visitas frustradas de Kiss al país durante la década de 1980. En ese entonces, la llegada de la banda estuvo marcada por amenazas de un comando terrorista y la difusión de leyendas urbanas, como la que afirmaba que los músicos pisaban pollitos sobre el escenario.

“La primera vez que íbamos a tocar en Argentina, la junta militar estaba a cargo del gobierno. Íbamos a dar tres shows en estadios. Y entonces, en Washington DC nos llamaron del gobierno y nos dijeron: ‘No vayan, estamos preocupados porque un grupo terrorista puede poner bombas en el estadio’. Así que no fuimos”, relató Simmons.

Respecto al mito de los pollitos, el cantante fue categórico: “Esa historia no es cierta. Nunca pasó”. El compositor remató que se trataba de un invento, similar a la idea de que él venera a Satán, algo que también calificó como irreal.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.