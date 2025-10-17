Gene Simmons y Paul Stanley hablaron de la muerte de Ace Frehley, su compañero de Kiss: “Estamos devastados”

El mundo del rock está de luto: Ace Frehley, el legendario guitarrista de Kiss, murió ayer a los 74 años. Luego de que la noticia recorriera el mundo, Gene Simmons y Paul Stanley, sus compañeros en la célebre banda que nació a principio de los años 70 en Nueva York y que los lanzó a la fama, se mostraron desconsolados por la pérdida.

“Estamos devastados por el fallecimiento de Ace Frehley. Fue un miembro esencial e irremplazable del rock durante algunos de los capítulos fundacionales más importantes de la banda y su historia”, aseguraron a través de un comunicado que publicó el portal PageSix. “Él es y siempre será parte del legado de Kiss”, agregaron. Por último, los músicos expresaron su apoyo a la exmujer de Frehley, Jeanette, a su hija Monique y “todos aquellos que lo amaron, incluidos nuestros fanáticos de todo el mundo”.

Ace Frehley, ya lejos de Kiss, durante un concierto en octubre del 2021 en Texas Gary Miller - Getty Images North America

Peter Criss, el baterista original de Kiss, también reaccionó a la muerte de Frehley en una declaración que compartió en su sitio web. Allí reveló que él y su esposa estuvieron con el guitarrista “hasta el final”. “Con el corazón roto y una profunda tristeza, mi hermano Ace Frehley ha fallecido. Murió en paz, rodeado de su familia. Mi esposa y yo también lo acompañamos hasta el final. Te quiero, hermano”, señaló.

“Mi amor y mis oraciones van para Jeanette, Monique, Charlie y Nancy, y para toda la familia de Ace, sus compañeros de banda, sus fans y sus amigos. Que el Señor te consuele en este momento difícil”, continuó el artista, y resaltó su importancia en el mundo de la música. “Como miembro fundador del grupo de rock Kiss y durante su carrera como solista, Ace influyó y conmovió a millones de personas. Su legado perdurará en la industria musical y en los corazones del Ejército Kiss”, sumó. “En este momento, les pido a todos que sean respetuosos con la familia de Ace y les permitan llorar en privado. A la Kiss Army y a los Rock Soldiers de Ace, mi corazón está con todos ustedes... Destrozados”, cerró.

Paul Stanley y Ace Frehley durante un show de KISS Tim Mosenfelder - Getty Images

Poco después de su muerte, Billboard informó que el guitarrista se convertirá en la tercera persona en recibir un honor póstumo del Kennedy Center en diciembre, informó el portal PageSix. Tras conocer la noticia, Simmons volvió a hablar de su compañero, esta vez a través de su cuenta de X. “Nos rompe el corazón. Ace ha fallecido. Nadie puede igualar su legado. Sé que amaba a sus fans. Me lo dijo muchas veces. Y lo que es más triste aún, Ace no vivió lo suficiente para ser homenajeado en el evento Kennedy Center Honors en diciembre. Ace fue el eterno soldado del rock. ¡Que su legado perdure por mucho tiempo!”, escribió.

Un final inesperado

Los últimos tiempos fueron duros para Frehley. Sufrió una caída en su estudio y tuvo que ser hospitalizado. El 25 de septiembre su productora emitió un comunicado que, si bien no daba detalles sobre su estado de salud, anunciaba la cancelación de los compromisos musicales que tenía en agenda: “Está bien, pero en contra de su voluntad, su médico insiste en que no viaje por el momento”. Una semana después, se publicó un segundo comunicado que simplemente decía: “Debido a algunos problemas médicos, Ace ha tomado la difícil decisión de cancelar el resto de sus fechas de 2025”.

Según pudieron saber algunos medios estadounidenses en los días posteriores, el músico no presentaba mejoras. “Se encuentra con soporte vital y con pronóstico reservado”. Incluso, cuando se habló de un derrame cerebral, en redes varios anunciaron prematuramente su partida, cosa que fue desmentida por su entorno.

Kiss en la película Ataque de los Fantasmas (1978): Gene Simmons, Peter Criss, Ace Frehley y Paul Stanley imdb

Ayer, su entorno compartió la noticia de su partida. El legendario músico “murió pacíficamente en su casa rodeado por su familia en Morrison, Nueva Jersey, debido a una reciente caída”, detalló su representante, Lori Lousararian, en un comunicado enviado a la AFP. “Estamos completamente devastados”, dijo su familia en un comunicado.

“En sus últimos momentos, tuvimos la suerte de rodearlo con amor, cuidado, palabras de paz, pensamientos, oraciones e intenciones a medida que dejaba la tierra. La magnitud de su partida es de proporciones épicas y va más allá de toda comprensión. Reflexionando sobre todos sus increíbles logros a lo largo de su vida, ¡la memoria de Ace continuará viviendo para siempre!”, cerró el texto.