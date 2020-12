El actor contó que mientras él les enseña travesuras a sus hijos, su mujer les da clases de italiano Fuente: AP

La furia con que Tom Cruise se dirigió a parte del equipo de rodaje de Misión Imposible 7 por incumplir los protocolos de prevención decretados por la pandemia de coronavirus sigue dando que hablar. Tras la polémica generada por la filtración del audio en que se percibe el enojo del actor, George Clooney opinó sobre la reacción de su colega.

En una entrevista con el programa The Howard Stern Show, el también actor consideró que la actitud de Cruise no fue desacertada debido a la gravedad en el incumplimiento de las medidas de seguridad destinadas a prevenir los contagios. "No reaccionó exageradamente porque es un problema", valoró en primer lugar.

Sin embargo, Clooney apuntó luego que no coincide con las formas en que lo hizo el protagonista y productor de la séptima entrega de la saga. "No lo habría hecho de forma tan exagerada. No habría señalado a la gente. Estás en una posición de poder y es complicado, ¿verdad? Tenés una responsabilidad por todos los demás y él tiene toda la razón sobre eso. Y si la producción falla, mucha gente pierde sus trabajos. La gente tiene que entender eso y tiene que ser responsable, pero no es mi estilo la forma en que lo hizo", apuntó el protagonista de Los descendientes.

En la conversación con el conductor del programa, Howard Stern, Clooney insistió: "Entiendo por qué lo hizo. No se equivoca en absoluto. Yo simplemente no sé si lo hubiera hecho de forma tan personal, pero no conozco todas las circunstancias en que ocurrió".

La polémica, que se desencadenó tras observar Cruise a dos miembros del staff violando los protocolos de prevención, concluyó con la renuncia de cinco de los integrantes del equipo de rodaje.

Clooney y la educación de sus hijos

Amal, junto Alexander y Ella, los hijos que tuvo con el actor Crédito: The Grosby Group

Como Clooney se encuentra en plena promoción de su películaCielo de medianoche (Netflix),el actor está en un raid mediático y es por eso que se lo puede ver hablando sobre diferentes temas. En una nota con The Graham Norton Show, se refirió a su vida privada, más precisamente sobre la educación en casa de sus hijos, los mellizos Alexander y Ella. Al parecer, mientras que él les enseña a hacer travesuras, su mujer Amal Alamuddin, se dedica a darles clases de italiano, idioma que los chicos ya manejan con fluidez.

"Ellos son claramente los hijos de mi mujer, tienen 3 años y hablan un fluido italiano y siempre están aprendiendo cosas", reveló el actor, quien ha pasado la mayor parte del año en su residencia en Los Ángeles, lejos del resto de su familia. Debido a las medidas que se recomendaron para evitar la propagación del coronavirus, ellos estuvieron muchos meses puertas adentro, en donde se encontraron con las tareas domésticas y con mucho tiempo junto a los mellizos.

"Mi mujer es una genia y ellos son niños brillantes y es mi trabajo bajarles un poco el nivel e inculcarles un poco de actuación. Entonces les enseño cosas horribles", lanzó entre risas. "Cuando escucho los gritos de mi mujer, sé que he tenido éxito. Les enseñé a poner nutella en sus pañales y bajar las escaleras, quitárselos, y comerse el nutella de los pañales", sumó el actor que tiene fama de bromista. Además, el flamante director dijo que más allá de haber disfrutado de su casa en aislamiento, extraña a sus padres.

