Gerardo Romano criticó duramente a Luis Brandoni y a Mirtha Legrand

Gerardo Romano criticó fuertemente a Luis Brandoni y a Mirtha Legrand

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de noviembre de 2019 • 08:48

Gerardo Romano no se calla nada. A diferencia de algunos actores que prefieren ser conciliadores, el artista, fiel a su estilo, criticó este fin de semana a Luis Brandoni y Mirtha Legrand al hablar sobre los medios y la realidad política del país.

En una entrevista en el canal Somos de Cablevisión, le preguntaron al artista sobre la vez en la que él y Luis Brandoni ayudaron al dramaturgo Tato Pavlovsky a esconderse de los militares que lo querían secuestrar en 1978 cuando transcurría la última dictadura militar.

"Brandoni espontáneamente se prestó. Tato era mi amigo (...). Un día le reventaron el departamento porque se lo quisieron chupar, así se decía. Él se escapó por el balcón y me pidieron ayuda y yo lo tuve en mi casa escondido y por temor, al portero o los vecinos, al tiempo había que cambiar el escondite", explicó en el ciclo Aquí y Ahora.

Y agregó: "En esas circunstancias apareció el actor Luis Brandoni que espontáneamente y generosamente se prestó a ayudarlo. (...) Y arriesgándose como me arriesgaba yo. Y a él [por Brandoni] ya se lo habían querido chupar y ya había estado exiliado. Lo cual es más valeroso y heroico. No es lo mismo que se arriesgue una persona que no pasó por esto, que una persona que ya sufrió [la represión]".

Gerardo Romano criticó a Brandoni: "No aprendió nada de lo que le pasó en la dictadura" 03:32

Video

Luego, ante la pregunta de si él cree que los argentinos aprendieron algo de los tiempos oscuros de la dictadura, Romano apuntó directo contra su colega: "[Luis] Brandoni, él desaprendió, porque cuando Tato Pavlovsky era candidato del partido socialista de los trabajadores, él [por Brandoni] era de izquierda, salvo que lo veas como un socialismo o peronismo de izquierda... pero se puede recorrer en toda su amplitud el arco de las ideologías y hay que ver qué le pasa a un artista para apoyar a un gobierno aristocrático, oligárquico que apoya tan poco la democracia, porque la democracia no es solo libertad y justicia, es fraternidad y el gobierno es del pueblo, por y para el pueblo".

Sobre Mirtha Legrand

Romano también criticó a Mirtha Legrand cuando el conductor le pidió su opinión sobre cómo aborda la actualidad la pantalla chica: "No sé si tiene capacidad de hablar del afuera la televisión, yo no conozco la universidad argentina del panelismo... Eso de armar un programa donde alguien que no tiene mucha formación, por decirte el [ejemplo] más antiguo, el de Mirtha Legrand. (...) La comunicadora no tiene ni la más remota idea de lo que es la historia, ni la sociología, ni la filosofía. Nunca la vi expresar un concepto, siempre está hablando de chismes (...) No quiero decir que sean todos así, pero es un recurso fácil y barato, pagarle unos bolos a los panelistas y al invitado no se le paga. Así se llena un poco el aire y (...) se consigue vender algo de publicidad".

Gerardo Romano criticó a Mirtha Legrand: "Solo habla de chismes" - Gentileza: Aquí y ahora 01:24

Video