El actor fue invitado a El Diario de Mariana y se enfrascó en una dura discusión con uno de los panelistas

27 de abril de 2019

Invitado a El Diario de Mariana, Gerardo Romano aseguró que quien lea el libro Sinceramente, de la expresidente Cristina Fernández de Kirchner, se va a "sacar muchas dudas" y expresó: "No sé si durante el gobierno anterior había tanta corrupción como la que hay ahora". Frontal y vehemente, como siempre, el actor protagonizó además un fuerte cruce con Gerardo "Tato" Young, uno de los panelistas del programa.

Todo comenzó cuando la conductora, Mariana Fabbiani , le preguntó si había empezado a leer e libro y qué le había parecido. "Sí, lo empecé. Me parece que mucha gente, por más que sea cristinista o kirchnerista, se va a sacar dudas", respondió el actor.

"Te tiro un tema, por ejemplo: La Rosadita. La gente contando plata, la plata acá, no tenía nada que ver la plata acá. Y [el financista Federico] Elaskar después declaró, y después la ruta del dinero K se sobreseyó, y el libro que escribió Daniel Santoro sirve para poner en la pata de la cama y que quede bien. Yo opino que la gente que lea el libro va a adherir mucho más a Cristina", aseguró. En otro tramo de la entrevista indicó: "No tengo trato con Cristina como para preguntarle, ni confianza tampoco, ni me importa, como para preguntarle por qué no me lo regala, me importa que diga la verdad histórica, y que ahora, para las elecciones, la gente vote sabiendo quién es quién. Nada más, eso es lo que me importa".

Fue entonces cuando la conductora quiso saber si él creía que hubo corrupción durante la gestión kirchnerista. "No sé si tanta como la que hay ahora. No sé si la del Correo, o las cloacas de Morón, o el contrabando de autopartes, o las escuchas ilegales, o los aportantes truchos, si todo eso es más o es menos. Los Panamá Papers... Dimitió el presidente de Islandia, el primer ministro de Pakistán, el primer ministro español, por tener sociedades offshore en los Panamá Papers", enumeró.

"Estoy en Canal 13, quien manda acá es (Héctor) Magnetto, ustedes son empleados", expresó luego, pero fue frenado por Fabbiani. "Yo conduzco este programa. Jamás nadie nos dijo que podíamos decir una cosa o no decir aquella. Tenemos libertad para que digas lo que quieras", expresó.

"No me refería a eso. Me refería al hecho de que si (Mauricio) Macri existe, es porque es un invento de Magnetto. Te estoy diciendo lo que en realidad piensa la gente. La gente no es pelotuda. La gente se da cuenta", aseguró el actor.

"Le estás faltando el respeto a la gente que votó a Macri", recriminó entonces Young. "La gente que votó a Macri puede ser gente engañada. Hay un montón de gente que lo votó a Hitler", respondió Romano, generando la reacción de Young quien le preguntó si realmente creía que la mitad de los argentinos "son tarados".

"¿Estás diciendo que a Macri lo inventó un empresario? ¿Eso creés?", quiso saber el periodista. "No solamente a Macri. A Menem, también. Yo trabajaba en ese momento en este canal cuando vos ni existías", comenzó a responder, pero fue parado en seco por Fabbiani. "¿Por qué tenemos que pelear? No quiero que peleemos", indicó.