Gimena Accardi y Nico Vázquez: la posibilidad de reconciliarse y la última aparición pública como pareja

Durante casi dos décadas, Nicolás Vázquez y Gimena Accardi han sabido conformar una de las parejas más sólidas del mundo del espectáculo, con una historia de amor que atravesó alegrías, tragedias y proyectos compartidos. Ante la noticia de su separación, muchos no tardaron en reconstruir los últimos momentos compartidos por ambos en público.

Apenas dos semanas atrás, el pasado 23 de junio, tuvo lugar la que habría sido su última aparición juntos y como pareja. Fue en la entrega de los premios Martín Fierro al Teatro, donde el también productor estaba nominado por su trabajo en la obra Tootsie, que finalmente lo consagró como Mejor actor protagónico comercial de obra estrenada en 2023/2024.

Accardi no solo lo acompañó en la ceremonia, sino que además participó activamente en la gala. Durante la previa, la actriz integró el equipo que condujo la alfombra roja junto a Sabrina Rojas, Augusto “Tartu” Tartúfoli y Guido Zaffora. Vestida de blanco, la actriz se mostró radiante charlando con colegas y celebrando la gran noche del teatro argentino.

Nico Vázquez y Gimena Accardi vivieron un romance de casi dos décadas

Una vez comenzada la ceremonia, la intérprete se sentó junto a su esposo, acompañándolo en uno de los momentos más importantes de su carrera. Cuando Vázquez subió al escenario a recibir la estatuilla, le dedicó unas palabras llenas de emoción y cariño: “Gracias, Gime, amorcito, gracias por bancarme tanto. Por bancarte todo lo que le pasa a este pibe en la cabeza, todos los sueños que tengo, todos los cambios que voy teniendo”, pronunció conmovido.

Las imágenes del beso previo al anunciarse el premio y del abrazo posterior y la celebración íntima entre ambos recorrieron las redes y reforzaron la idea de una pareja que supo a lo largo de los años acompañarse mutuamente. En el día de ayer, en el programa Sálvese quien pueda (América TV), Yanina Latorre revivió el video de la entrega de premios en la que se los vio tan cercanos.

El anuncio de la ruptura llegó 15 días después, ayer, y tomó a todos por sorpresa. Tanto Vázquez como Accardi compartieron en sus redes sociales un mensaje conjunto a través del cual confirmaron la separación, sin dar detalles sobre los motivos, pero dejando en claro el respeto y el cariño que se tienen. “Nos separamos después de 18 años hermosos en los que nos acompañamos y crecimos mucho juntos”, expresaron en el comunicado.

La historia de amor entre Vázquez y Accardi comenzó en 2007, cuando ambos trabajaban en Casi ángeles. Desde entonces, atravesaron juntos el dolor por la pérdida de Santiago Vázquez, hermano de Nicolás, y superaron momentos muy difíciles, como sobrevivir al derrumbe de un edificio en Miami.

¿Hubo una tercera persona?

Aunque ambos protagonistas aseguraron en su comunicado que la decisión de separarse fue tomada desde el amor y la madurez, rápidamente comenzaron a circular versiones que sugieren un trasfondo distinto.

Además de la filtración de un video donde se ve al protagonista de la obra teatral Rocky bailar muy acaramelado con su compañera de elenco, Mercedes Oviedo, Yanina Latorre apuntó en su programa que fuentes cercanas le habrían deslizado la posibilidad de que haya existido una tercera persona.

Nicolás Vázquez Y Mercedes Oviedo bailando en un boliche

“¿Por qué decís ‘tengo el nombre que sería el motivo de la separación’? ¿Hay una tercera en discordia?”, preguntó Fede Popgold en Sálvese quien pueda. Y Latorre respondió: “Hay una tercera persona. No te voy a decir si es tercero o tercera. A mí, la semana pasada, me llegó el dato de que uno de los dos se habría enamorado perdidamente de alguien. No voy a decir más”.

Además, la conductora detalló que el viernes anterior ya había recibido información que daba por hecho el distanciamiento: “Yo conozco gente muy cercana al entorno de ellos. Lo chequeé. El viernes pregunté y me dijeron que estaban separados. Y el martes lo confirman públicamente. ¿No les parece raro?”, lanzó.

Minutos después de la emisión del programa, Accardi utilizó sus redes para desmentir los rumores. En una historia de Instagram, la actriz expresó: “Por favor, no ensucien algo tan lindo con falsos rumores. No hay terceros, solo una separación de una pareja hermosa de 18 años”.

Gime Accardi apuntó contra quienes hablaron sobre terceros en discordia tras su separación de Nico Vázquez (Foto: Instagram @gimeaccardi)

Y concluyó: “Nico siempre será mi alma gemela y el amor de mi vida. No busquen roña donde no la hay. Hoy la decisión es esta, y es dolorosa, pero uno nunca sabe lo que nos depara el destino. Tal vez sea un ‘hasta pronto’. Yo me sigo imaginando viejita a su lado. Pero ahora, lo mejor es esto”.