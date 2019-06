Gloria Carrá sobre Juan Darthés: "Creo que tiene que estar preso"

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 25 de junio de 2019 • 15:17

Las acusaciones de abuso y violación que recibió Juan Darthés durante el 2018 tocaron de cerca a Gloria Carrá . La actriz no solo trabajaba con él en Patito Feo, sino que a su hija, Ángela Torres, le tocó compartir elenco con el actor el año pasado, en Simona.

Durante una entrevista en Radio Mitre, Carrá volvió a referirse al caso cuando le consultaron al respecto. "Fue un momento muy triste, porque siempre que una mujer habla y cuenta o denuncia un acto tan grave, se nos revuelve todo a todas", reveló antes de contar qué sintió ella al escuchar la denuncia de Thelma Fardin. "Esos días estuve muy triste, revisando muchas cosas mías y también festejando la valentía de Thelma, de haberlo podido decir, porque eso de alguna manera te libera".

"No importa cuánto tiempo después lo hagas, muchas veces guardamos cosas dolorosas durante muchísimos años y lo hacemos cuando podemos, o cuando nos sentimos acompañadas. En este caso ella sintió una red", analizó la actriz.

Carrá también aseguró que ella no vivió nada extraño al trabajar con el actor. "Para mí trabajar con Darthés fue normal, no había notado nada de eso", expresó sin entrar en muchos detalles. "Me cansa un poco hablar de él, no sabía ni que había venido a la Argentina. Me da lo mismo lo que haga. Creo que tiene que estar preso", concluyó.

Esta no es la primera vez que Carrá hace referencia al caso. "Me da asco y pena, qué ser inmundo, ya está muerto. Se tiene que ir a vivir a otro país", había dicho en diciembre de 2018, pocos días después de que la denuncia por violación se hiciera pública.

"Confío en lo que denuncian las chicas, les creo. Seguramente yo no le gustaba. Además, en ese momento yo pisaba muy fuerte y mi trayectoria ya era larga. No se iba a meter conmigo, prefirió meterse con una nena", volvió a declarar en febrero.