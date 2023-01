Gloria Trevi rompió el silencio tras las nuevas acusaciones de corrupción de menores: “Seguiré defendiéndome”

escuchar

Gloria Trevi fue demandada ante la Justicia de Estados Unidos por dos mujeres que la acusan, junto al productor Sergio Andrade, de haber reclutado niñas y adolescentes para una red de abuso sexual en los años 90. Tras reavivarse la polémica que décadas atrás la tuvo como protagonista, la cantante mexicana rompió el silencio para defenderse.

Luego de que la revista Rolling Stone asegurara que dos mujeres se presentaron el pasado 31 de diciembre en la corte del distrito de Los Ángeles para interponer la demanda, la artista publicó un comunicado a través de las redes sociales dando su versión.

Las acusaciones se fundamentan en un presunto abuso y explotación de dos niñas menores de edad por aquella década en Los Ángeles, dos presuntas víctimas que entonces habrían tenido, según la demanda, 13 y 15 años. Ambas habrían confesado que Trevi supuestamente se les acercó para pedirles participar en un talent show, pero en realidad era para convertirlas en sus “esclavas sexuales” .

Ante tales acusaciones, la cantante se defendió vía Instagram recordando que en el pasado ya fue demandad por el mismo tema y fue absuelta de todos los cargos. Al respecto, la artista escribió primero: “Mis palabras se dirigen a todos los que están leyendo y escuchando cosas de mí sin conocer el trasfondo de la situación, ni la verdadera historia”.

Trevi reconoce que “ser víctima de abuso físico y sexual es de lo peor que le puede suceder a un ser humano”. Sobre ello, profundizó: “ Lo digo y lo sé como sobreviviente; mis sentimientos están con cualquiera que haya sido víctima de cualquier tipo de abuso, pero no me quedaré callada mientras me acusan injustamente de crímenes que no cometí ”, aseguró.

Y continuó: “ Es muy doloroso para mí y para toda mi familia ver resurgir acusaciones falsas hechas en mi contra hace más de 25 años y que ya fueron juzgadas en varias cortes y en todas sus instancias absolutamente absuelta ”.

Cabe recordar que en 1997 Trevi fue acusada -junto con su exrepresentante Sergio Andrade y la corista María Raquenel Portillo, conocida como María Boquitas-, de abusar sexualmente de menores de edad y de pertenecer a una suerte de grupo satánico. La policía mexicana ordenó su detención y la cantante se mantuvo prófuga hasta enero de 2000, cuando fue detenida en Río de Janeiro. Allí pasó tres años encarcelada y terminó embarazada. Dio a luz tras las rejas en 2002 y pocos meses después fue llevada a México, en donde dos años más tarde un tribunal la absolvió de los delitos de violación agravada, secuestro y corrupción de menores.

El tiempo transcurrió y la artista lamenta que ahora vuelva a abordarse el tema frente a las nuevas denuncias. “ Fueron acusaciones falsas entonces y siguen siendo acusaciones falsas ahora, ya una corte en México examinó minuciosamente durante un proceso de casi cinco años todas las evidencias y resolvió a mi favor porque tengo la verdad de mi lado ”, se defiende Trevi en el comunicado.

Además, recordó: “Soy yo la que tengo desde hace muchos años una demanda en los Estados Unidos para llevar a la corte a mis difamadores”. Finalmente, la mexicana lanzó una petición a sus fans. “ Les pido ver más allá de los titulares absurdos y amarillistas y esperar a conocer los verdaderos hechos. Yo seguiré adelante, trabajando y defendiéndome hasta obtener justicia en este caso ”, concluyó.

Se trata de dos nuevas denuncias en contra de la cantante. Dos mujeres, de las que no trascendieron sus nombres, acusaron a Trevi y a Andrade de haber usado su rol, su estatus y su poder para mantener relaciones sexuales con ellas cuando eran menores de edad.

El primer encuentro entre las denunciantes y la cantante se habría producido en un recital de Trevi, quien al verlas cantar y bailar entre el público, les habría propuesto unirse al grupo de adolescentes a las que Andrade supuestamente brindaba capacitación para convertirlas en estrellas de la canción. Las hermanas aseguran que, luego de audicionar y ser aceptadas por el productor musical, comenzó la ola de abusos que habría tenido lugar en Los Ángeles, Estados Unidos.

Las mujeres, que en la época en la que habrían ocurrido los hechos denunciados vivían en Puebla junto a su madre, se definieron como “sobrevivientes de abuso sexual infantil, agresión sexual, asalto, acoso y abuso” a manos de la cantante y su representante, y aseguraron haber sufrido como consecuencia “angustia emocional sustancial, ansiedad, nerviosismo, ira y miedo” .

