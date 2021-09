Gloria Trevi, tras ser absuelta, recuerda los tiempos en que fue víctima de violencia de género

Gloria Trevi en plena promoción de su último y muy bailable disco Nos volvimos locos dialogó con El País. Un nutrido séquito de colaboradores la asiste: Ramón Ríos, cotizadísimo maquillador de celebridades, le remarca las ondas; otro asistente vigila la potencia de la luz; una tercera, el encuadre de la cámara. Está bellísima, pero cuando la diva -que pasó cinco años en la cárcel acusada de abuso de menores antes de ser absuelta y reconocida como víctima de maltrato de su expareja- mira a los ojos, se la ve radiante. El hambre de vida del presente y el cansancio de siglos del pasado. El humor ácido de la superficie y el amargo del fondo. No son incompatibles. No en ella.

-¿Te gusta lo que ves en el espejo, a cara lavada, por las mañanas?

-Depende del día, pero me gusta más que lo que veía a los 20 años. Jamás imaginé entonces sentirme como me siento ahora.

-¿Qué tenés ahora que no tenías entonces?

-No me sentía bonita. Por eso hacía tantas caras en los vídeos. No me gustaban mis piernas, sentía que eran gordas, tal vez porque aquello era parte de lo que me decían para hacerme sentir que no valía nada. Pero ahora miro estas piernas que me han llevado a tantos sitios y me han mantenido de pie y me siento orgullosa.

¿Cuándo empezaste a sentirte dueña de vos misma?

-Tal vez cuando salí de la tempestad, y aún tuvo que pasar un tiempo, porque me sentía en deuda con mi familia. Me quedé en casa con mi mamá, después de todo lo que ella había llorado y luchado por mí. Hasta que volví a enamorarme. Desde entonces me siento poderosa, siento que soy dueña de mí, y, aunque esté casada, cada día él tiene que luchar por mi amor, y yo por el suyo.

-¿Por qué callaste hasta ahora?

-Sucede con las personas maltratadas: dan su lealtad y su compasión a personas que no la merecen. Cuando salí de la cárcel no fui a explicarle a la gente lo que ya había dicho la justicia, que yo era inocente. Salí a trabajar, porque sino no iba a avanzar nunca, no iba a hacer canciones, ni conciertos. Fue un renacer, un levantarme. Ahora que estoy arriba, ahora que soy grande, rica, fuerte y poderosa puedo compartir esta historia porque creo que hay gente a la que le puede hacer bien .

-¿Por qué aguantaste tanto?

-Mucha gente me pregunta que por qué aguante: llegué a este sujeto [el productor musical Sergio Andrade] con 17 años, siendo una niña, pero luego me hice adulta, dicen. No. Mentira. No te convertís en un adulto normal. Son años en los que te están quebrantando. Yo era más fuerte a los 15 años, que era rebelde y feminista, decía que nunca jamás en la vida iba a dejar que un hombre me maltratara, que las que se dejaban eran tontas, hasta que mordí el polvo, me vi en esa situación y aprendí a no juzgar a los demás. A los 30 estaba rota, anulada y confundida. Te van rompiendo los huesos de a poquito, separada de tu familia, sintiendo que la gente que ese sujeto había puesto a mi alrededor era mi familia. La gente critica el silencio, pero así nos enseñan . Vengo de un colegio de monjas, de una familia conservadora, son cosas que se te quedan en el alma. El “te pego porque te quiero”.

¿Le tomaste miedo a los hombres?

-Cuando logré terminar con toda esa situación y llegué a no sentir más por la persona que me había lastimado tanto, dije que no volvería a enamorarme, que iba a ser una hija de la chingada. Cuando vea a un cabrón que esté bien bueno, le voy a decir: “A la cama” y adiós, pensaba. Pero entonces vi a Armando, que ahora es mi esposo, y fue de la cama a la boda. Me salió mal lo de ser mala.

-La cazadora, cazada...

-Espero que para la próxima vez sí me salga lo de ser bien p... En otra vida sería más cabrona. Si tuviera una hija le diría que mínimo tendría que conocer de siete hombres para arriba, porque si no no sabés de tamaños, ni de formas...

-¿El tamaño importa?

-Claro, y ¿cómo se dice?: el performing. Creo que yo, ahí, me quedé pobre de experiencias. Me hubiera gustado tener más.

-Estás sin tabúes...

-Y claro, me gusta el sexo, me gusta comer, no me he subido a todos los juegos, no he usado drogas, pero porque creo que yo nací drogada. Con esta mente, me daría miedo quedarme en el viaje.

-En su canción “Ellas soy yo” habla de las edades de las mujeres. Los 50 son una edad...

-Cabrona, muy cabrona.

¿Qué pasa dentro y qué pasa fuera?

-A muchos hombres les pasa que quieren reafianzar su juventud y se buscan a alguien más joven. En las mujeres hay un momento de transición muy bestia. La menopausia me pegó fuerte. Dije: “Me estoy empezando a morir”. Tuve que trabajar mi psicología, meterle una patada al enchufe, a la conexión, y todo vuelve a marchar superbién. Además ya no vas a tener hijos, ya los tuve.

-“Estrella madura latina dice ‘menopausia’”. Es un gran título...

-Es que, si a mi edad, menstruara, no sería normal, sino cáncer. Hay temas en los que tenemos que dejar de hacer tabú. De niñas lloramos porque no nos viene, luego porque manchamos y luego porque nos deja de venir. Hay que normalizar las cosas, ponerlas en la balanza. Así está bien. La naturaleza sabe lo que hace. Además, ahora tenemos la medicina, que nos ayuda, y hay que utilizarla.

-¿También la estética?

-Claro. El arsenal estético también ayuda. No soy afecta a las cosas que no son reversibles porque me da mucho miedo. Creo que un día inventarán algo que rejuvenecerá todas tus células, y entonces, qué hacés, si ya te cortaste la mitad de la cara.

-¿Qué es para vos el rencor?

-Una pérdida de tiempo

-¿El duelo?

-Hay que pasarlo, siempre.

-¿La culpa?

-Debemos sentirla porque a veces lastimamos a personas sin querer. Pero la culpa no debe destruirte, debe servir para hacerte más fuerte y mejor persona.

-¿A qué suena y a qué huele la cárcel?

-A impotencia, a gritos desgarradores cuando muere un familiar y no podés ir a enterrarlo. A lágrimas. A sal. Pero también a solidaridad.

-¿Qué le dirías a quien esté pasando por lo que pasaste?

-Le diría: “Sos bien fuerte, solo usa tu fuerza para lo correcto: no para aguantar, sino para ser libre”.