Golpes, gritos y amenazas: 7 famosos que protagonizaron violentos episodios con fotógrafos

Muchas celebridades, al convertirse en estrellas internacionales, tuvieron que aprender a lidiar con la gran atención que generan cuando están fuera de un set de filmación o abajo de un escenario. Muchas otras nunca consiguieron hacerlo y, en algunos casos, protagonizaron violentas situaciones cuando intentaban retratarlos sin pedir permiso.

El domingo pasado, un fotógrafo argentino sorprendió a las actrices Margot Robbie y Cara Delevingne en un restaurante de La Boca y la situación terminó de la peor manera: dos amigos que acompañaban a las actrices reaccionaron de manera violenta, lo golpearon y el reportero gráfico terminó en el hospital. Este fue apenas un caso más de los encuentros entre las grandes celebridades de Hollywood y los paparazzi que terminaron “a las piñas”. Aquí, un repaso de los choques más resonantes entre famosos y la prensa.

Sean Penn

Sean Penn protagonizó varios episodios con los fotógrafos, especialmente en los inicios de su carrera

Así como se puede jactar de una carrera plagada de éxitos, Sean Penn también cuenta con un amplio prontuario de enfrentamientos con la prensa. El dos veces ganador del Oscar a mejor actor estrenó su mal carácter de forma pública en 1986, cuando el fotógrafo Ron Galella congeló su figura en el mismo momento en el que ensayaba un gancho perfecto con blanco en la cara de otro paparazzi. En aquel entonces, el actor de Mi nombre es Sam (2001) estrenaba matrimonio con Madonna y el mundo estaba a sus pies.

Pero la furia no sólo no terminó allí, sino que lo llevó a tener problemas con la Justicia. Mientras rodaba justamente junto a la cantante Aventuras en Shangai (1986) en Macao, China, encontró a un fotógrafo escondido en su cuarto de hotel y amenazó con arrojarlo desde el noveno piso. Por ese episodio fue acusado de intento de asesinato, pero huyó antes de que las autoridades pudieran atraparlo. Unos años después fue condenado a 300 horas de trabajos sociales y tres años de libertad bajo palabra por patear a un fotógrafo y romperle su cámara.

Britney Spears

Spears protagonizó un episodio que se convirtió en hito de la cultura pop

Una de las escenas violentas más famosas de celebridades desencajadas por los fotógrafos es la de Britney Spears y su famoso paraguas verde; incluso fue motivo de merchandising y se convirtió en bandera de quienes defienden a las estrellas del acoso de los paparazzi. Corría el año 2007 y la cantante de “Baby... One more time” comenzaba a vivir su debacle anímica: luego de tener a su segundo hijo y pedirle el divorcio a Kevin Federline, pasó una breve temporada por un centro de rehabilitación y decidió raparse la cabeza.

Fue la noche del 21 de febrero, cuando la intérprete frenó su auto en una estación de servicio de Los Ángeles. Los paparazzis, que la venían siguiendo, rodearon el auto y comenzaron a disparar sus flashes. Luego de pedir que paren, impotente, salió del vehículo y comenzó a pegarle al auto de Daniel Ramos. También golpeó a un fotógrafo. Una semana después pidió disculpas, el paraguas, convertido en un ícono de la cultura pop, fue subastado.

Jude Law

Jude Law fue por unos minutos la nueva encarnación de Superman AFP

El actor británico Jude Law también protagonizó una seguidilla de altercados con la prensa. En 2007, el protagonista de Sherlock Holmes (2009) y Closer (2009), fue detenido en la puerta de su mansión tras haber agredido a un fotógrafo que terminó con heridas menores. Según publicó el diario inglés The Sun, Law intentó arrebatarle la cámara. Por el altercado el actor fue trasladado a la dependencia policial de Marylebone, donde negó las acusaciones de haber lesionado a un tercero de forma categórica; la estrella volvió a su casa luego de pagar una fianza y meses después fue absuelto.

Sin haber aprendido de sus errores, Law volvió a la carga en 2009. El hecho también se presentó como confuso, y la agredida esta vez fue una mujer. El escenario: la puerta de un restaurante. El intérprete negó haber querido golpear a la trabajadora de prensa, y alegó que todo fue producto de la confusión: varios paparazzi persiguiéndolo y una lluvia de flashes sobre su rostro hicieron que levantara su mano con la intención de “protegerse de la luz”.

Lindsay Lohan

El auto en el que viajaba Lindsay Lohan atropelló a un fotógrafo en 2010 Archivo

Como Britney Spears, Lohan también ha tenido que lidiar con la prensa desde muy temprana edad. La actriz de Chicas pesadas (2004), quien vio estrellarse su carrera por culpa de los excesos, incluso fue denunciada por atropellar a un fotógrafo con su auto a la salida de un club nocturno en Hollywood. El episodio ocurrió en enero de 2010 y la víctima fue Grigor Baylan. Si bien no era la actriz quien se encontraba al volante sino su asistente personal, el abogado del paparazzi fue contra la celebridad porque consideró que fue ella quien dio la orden de no frenar.

Unos meses después, la joven artista se manifestó a través de su cuenta de Twitter y sentó su posición sobre las persecuciones de los paparazzi a los autos de los famosos. “Claramente, a los paparazzi no se les debería permitir tomar fotos o videos mientras alguien conduce o está en un semáforo”, escribió.

Justin Bieber

Los guardaespaldas de Bieber agredieron a un fotógrafo durante su última visita a Buenos Aires AP

El cantautor canadiense Justin Bieber no parece afecto a los buenos tratos cuando de paparazzis se trata. Incluso, sus ataques de ira suelen ir de la mano de las ya repetidas cancelaciones. En 2017, por ejemplo, la joven estrella atropelló en la puerta de una iglesia de Beverly Hills a un fotógrafo luego de suspender los shows programados de la gira Purpose. Luego de subirse a su Ferrari negra, no pudo esquivar a los fotógrafos -o no quiso- y atropelló a uno de ellos; tras bajar del auto y esperar a la ambulancia, se retiró del lugar.

Nuestro país también fue escenario de la furia del artista. Durante su paso por la Argentina, en 2013, y luego de interrumpir de forma abrupta su show en River, Bieber fue sorprendido por un grupo de fotógrafos en un boliche de Palermo. Lo que siguió fue una seguidilla de actitudes violentas: cuando salió del lugar, su custodia agredió a Diego Pesoa cuando intentaba sacarle una foto. Por el incidente, que llegó a la Justicia, el cantante fue citado por el juez Alberto Baños. Como no se presentó, durante los siguientes cinco años alegó que no podía ingresar a la Argentina porque pesaba sobre él una orden de detención. Cuando quiso volver, su defensa presentó un escrito y el astro declaró por videoconferencia; si bien en primera instancia fue declarado culpable, en la siguiente resultó sobreseído.

Alec Baldwin

Alec Baldwin se enfrentó con un paparazzi que intentó fotografiar a su esposa y a su recién nacida hija, en 2013 Splash News/The Grosby Group

Antes de copar el centro de la escena por la muerte de la directora de fotografía Halyna Hutchins durante la filmación de la película Rust, Alec Baldwin fue noticia en varias oportunidades por su mala relación con los flashes. Uno de los episodios más resonantes ocurrió en el año 2013 y tuvo a su mujer Hilaria y a su entonces recién nacida hija Carmen Gabriela como protagonistas.

Todo sucedió cuando la pareja decidió salir a dar un paseo con la pequeña. En el mismo momento en el que el actor descubrió a los paparazzi, la ira se apoderó de él. “¿Qué clase de psicópata enfermo y torcido persigue a una mujer que acaba de salir del hospital luego de tener un bebé?”, aseguran que exclamó el protagonista de Los infiltrados. El enfrentamiento se convirtió en gresca y las calles de Nueva York fueron testigos del hecho. Con la policía advertida del altercado, el actor y el fotógrafo decidieron reconocer su responsabilidad y el incidente no pasó a mayores.

Kanye West

A Kanye West no le caen bien los paparazzi

El rapero y exmarido de Kim Kardashian es otra de las celebridades que cuenta con una foto en donde se lo ve golpeando a un periodista. Fue en el año 2008 cuando, en un ataque de furia, el también productor musical le arrebató de las manos la cámara de fotos al trabajador de LAX y la estrelló contra el piso. Por esa escena, West se ganó un arresto y tres cargos por delitos menores, que luego fueron retirados cuando la celebridad acordó realizar 50 horas de servicio comunitario como parte de su acuerdo de culpabilidad.

Si bien no pasó a mayores, West volvió a alterarse en la vía pública consecuencia de la prensa en 2013. Fue cuando un fotógrafo de la señal TMZ lo abordó en el aeropuerto de Los Ángeles. Luego de asegurar que no iba a soltar ni una sola palabra, el cantante respondió a las felicitaciones de un fotógrafo por su nuevo material tapando el lente de su cámara. “No hablo con paparazzis. No me hablen. No quiero hablarles. No me dirijas la palabra”, vociferó.

