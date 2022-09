Alec Baldwin, cada vez más cerca de ir a juicio por la muerte de la directora de fotografía Halyna Hutchins

escuchar

Casi un año después de que fuera disparada la bala que mató a la directora de fotografía de la película Rust, Halyna Hutchins, la fiscalía de Nuevo México afina los últimos detalles antes de llevar el caso a los tribunales. El Estado aprobó una partida presupuestaria de 317.000 dólares solicitada por los fiscales para preparar una acusación contra cuatro personas de la producción, entre quienes se encuentra el protagonista y productor del film, Alec Baldwin. Las autoridades, sin embargo, no han dado a conocer qué cargos podría enfrentar el actor ni los demás involucrados.

El monto solicitado por Mary Carmack-Altwies, la fiscal del condado de Santa Fe, era del doble de lo recibido, 635.000 dólares. Carmack-Altwies justificó el gasto en una carta al Gobierno estatal porque la acusación “podría requerir hasta cuatro juicios separados”. Además, servirá para designar a una fiscal especial, Andrea Reeb, quien tendrá que supervisar el desarrollo de estos procesos judiciales, de acuerdo con el diario local Santa Fe New Mexican, que tuvo acceso al documento. La fiscal solicitará al Poder Legislativo una partida presupuestaria especial para completar el resto del dinero necesario.

La reacción de Alec Baldwin cuando le cuentan que la directora de fotografía había muerto

En cuanto al resto de las personas que podrían ser acusadas, la carta no las nombra. Baldwin, por su parte, sostiene que él no apretó el gatillo y que el revólver que tenía en la mano durante el ensayo de una escena se disparó cuando soltó el martillo. Una investigación reciente del FBI contradice esta información al concluir que el actor sí jaló del gatillo del arma que mató a Hutchins e hirió en el hombro al director, Joel Souza, durante la filmación. Las autoridades afirman en todo momento que la pistola fue descargada.

Carmack-Altwies dijo la semana pasada que la fiscalía aún no contaba con el informe final de la investigación, realizado por la oficina del sheriff del condado de Santa Fe. Un portavoz de esta institución informó en agosto que estaban esperando los registros de llamadas del teléfono de Baldwin y un reporte de la oficina del encargado de la morgue para concluirlo. Una vez que este llegue a las manos de la fiscalía, los letrados tendrán que decidir de qué cargos acusarán al actor y productor y al resto de los implicados.

Halyna Hutchins era la directora de fotografía de la nueva película de Baldwin

Otro de los nombres que aparece en varias de las demandas civiles iniciadas es el de Hannah Gutierrez-Reed, quien era la encargada de la armería de la producción. Una de sus obligaciones era cumplir con los protocolos de seguridad y evitar que una bala de verdad llegara al rodaje, ubicado en un rancho a las afueras de Santa Fe. Dave Halls, el asistente de dirección, es también una de las figuras en ser culpadas por la falla de seguridad en la filmación. Halls es la última persona en la grabación que toca un arma antes de entregársela a un actor o actriz. Él debe revisar que las recámaras de las armas estén vacías.

“Los expertos en armas, el manejo seguro de éstas en los sets y los protocolos de seguridad deben mantenerse inmediatamente”, escribió Carmack-Altwies en la carta fechada el 30 de agosto y donde admitió que “uno de los posibles acusados es el reconocido actor Alec Baldwin”. La fiscal ha dicho que su oficina contempla, para este caso, todos los estatutos de homicidio y de manejo y posesión de armas. El homicidio imprudente es un delito castigado con una pena máxima de 18 años en prisión.

Alec Baldwin, Dave Halls y otros discuten sobre las armas involucradas en el rodaje de Rust

La fiscal busca reunir el monto total, los 635.000 dólares, lo más pronto posible y antes que el Congreso local inicie una nueva legislatura a inicios del próximo año. “Este caso necesita una acusación inmediatamente”, imploró la fiscal, quien cree que el informe de las autoridades está por entregarse.

El abogado de Baldwin, Luke Nikas, respondió este lunes con un comunicado en el que aseguró que “la Fiscalía del distrito dejó claro que no ha recibido el informe del sheriff ni ha tomado decisión sobre si y contra quién se presentarán cargos”. “Durante mis comunicaciones con la oficina del fiscal hace solo unas semanas, después de que se presentara la solicitud de financiación del 30 de agosto, me dijeron que sería prematuro discutir el caso porque aún no habían revisado el archivo ni deliberado sobre la decisión de acusación”, añadió.