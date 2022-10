Quiénes son los amigos de Margot Robbie y Cara Delevingne, Josey McNamara y Jac Rhys Hopkins, acusados de agredir al fotógrafo argentino

escuchar

Aunque en un principio se dijo que eran dos guardaespaldas, se conoció que los hombres que acompañaban a Margot Robbie y a Cara Delevingne en su visita a la Argentina y que están acusados de agredir al fotógrafo Pedro Alberto Orquera, eran dos productores de cine, amigos de las actrices.

Luego de pasar dos noches detenidos en la Comisaría Comunal 4, Jac Rhys Hopkins y Josey McNamara fueron trasladados a la Fiscalía para declarar, imputados por el delito de lesiones graves. Según Orquera, estos hombres lo persiguieron y lo golpearon, provocándole una fractura expuesta en su codo y una herida sangrante en el cuero cabelludo. Todo esto sucedió el domingo por las madrugada, en las inmediaciones del restaurante Patagonia Sur, del chef Francis Mallmann, ubicado en La Boca.

Los acompañantes de Robbie y Delevingne, Mc Namara y Hopkins, según las fotos incluidas en el expediente policial

McNamara es un productor británico de cine, reconocido por films como Hermosa Venganza. Además ha participado en el equipo de varias películas, entre ellas, Rápido y Furioso 6. Asimismo es íntimo amigo y es socio comercial de Robbie en varios proyectos cinematográficos, entre ellos, la película Barbie, que tiene a la australiana como protagonista y que se estrenará en 2023. También están trabajando juntos en una precuela de la saga La gran estafa.

En las últimas horas, el perfil de Instagram de McNamara, en donde suele compartir fotos con su mujer y con amigos –y donde se lo ve junto a Robbie en un viaje a Filipinas-, se ha llenado de comentarios agresivos sobre este incidente. Incluso, se menciona a su esposa, remarcándole que está “casada con un violento”.

Margot Robbie junto a McNamara, en una foto del Instagram del productor, que se llenó de comentarios negativos, tras lo sucedido en nuestro país

Por su parte, Rhys Hopkins es un reconocido técnico de filmación, que trabajó en producciones como Han Solo, Black Mirror, Spiderman: Lejos de casa y en Barbie.

Robbie y Delevingne se conocieron en 2016 durante el rodaje del film Escuadrón suicida. Desde allí, se convirtieron en amigas inseparables. Viajaron juntas a la Argentina, en donde tenían planeado pasar unos días en la ciudad de Buenos Aires, para luego recorrer la Patagonia. El violento suceso hizo que, por ahora, cancelaran sus planes.

En agosto pasado, Cara Delevingne y Margot Robbie fueron retratadas juntas en Formentera disfrutando de unos días de descanso y además listas para celebrar el cumpleaños número 30 de la modelo G3/The Grosby Group

Repercusiones en todo el mundo

La noticia llegó a los medios de todo el mundo, debido a la trascendencia pública de Robbie y de Delevingne. “Anoche estaba haciendo una cobertura y descubrí que las mujeres estaban acá, así que fui. Después de sacar unas fotos sufrí la tremenda agresión”, le contó Orquera a LA NACION ayer.

“Sufrí una encerrona terrible y después tuve una persecución, porque me corrieron. Yo iba con la cámara en la mano tratando de resguardarla a ella y al material. En un momento sentí que alguien me pateó y me empujó. A toda velocidad fui a parar al piso y menos mal que caí con el brazo y no con la cabeza. Fue tremenda la pérdida de sangre que tuve, me quedó el hueso al descubierto, me rompí todo el brazo y la cámara voló por el aire”, agregó el fotógrafo, que sufrió una fractura expuesta en su codo izquierdo y una herida sangrante en el cuero cabelludo y debe ser intervenido quirúrgicamente.

Según el diario británico The Sun, los dos detenidos declararon en la comisaría que el fotógrafo era “responsable de sus propias heridas”, ya que las estrellas no habían dado su consentimiento para tomarse las fotos.

En tanto, el sitio estadounidense TMZ publicó una versión diferente de los hechos, deslizando que fue Orquera el que acosó a Robbie y a Delevingne, poniendo en riesgo la seguridad de ambas . Siempre según el relato del medio, los amigos intentaron ayudarlas luego de que el fotógrafo invadiera el espacio de las actrices mientras intentaban tomar un taxi, el cual se asustó y arrancó mientras las estrellas intentaban subirse. Esto provocó que la australiana tuviera que saltar del vehículo en movimiento para evitar lastimarse.

La versión del sitio Just Jared coincide con esta información. Según publicó, Robbie y Delevingne se encontraron en una situación de peligro cuando salían del restaurante. “Un Uber las estaba esperando para recogerlas, pero la situación se tornó aterradora –publicó-. Al parecer, Margot tuvo que saltar del vehículo para no lesionarse y quedó en el suelo, donde el fotógrafo siguió tomando fotos. Un par de amigos estaban cerca y se lanzaron a ayudar”.