Gonzalo Heredia desmintió haber tenido un furtivo romance con la China Suárez: “Nada más alejado de la realidad”

“Es todo mentira”. Así, de manera contundente y sin muchas vueltas, el actor Gonzalo Heredia desmintió un romance con la China Suárez, quien fue su compañera de elenco en la tira de eltrece Argentina, tierra de amor y venganza.

A la salida del teatro, el protagonista de la obra Desnudos frenó para charlar con el periodista de Intrusos, con quien ya había pactado la entrevista. “ Me parece que uno cuando no tiene que esconder nada no tiene que andar corriendo, no tiene que irse, no tiene que escaparse . Yo sabía que iba a pasar esto en algún momento. Digo, estoy acá, trabajando en el teatro. Viene una cámara acá e iba a pasar”.

Con este preludio a la desmentida, Heredia buscó dejar en claro que sabe cuáles son las reglas del juego del ambiente en el cual trabaja. Además, explicó que hablar es la mejor manera de desactivar el tema. “Uno sabe cómo es el juego. Sabe cuáles son las reglas o las intuye, y uno las acepta. Yo las entiendo. Entiendo también todo lo que se generó, por qué se generó y demás. La verdad es que es todo mentira”, aseguró. “ Si yo salgo a desmentirlo es porque sigo agregando leña al fuego, sigo hablando sobre el tema. Y si no digo nada me escondo. Siempre hay un pero. Pero en este caso nada más alejado de la realidad ”, completó.

Consultado sobre si esperaba que se lo vincule con la rubia actriz, el actor dejó entrever que sabía que podía pasar. “Trabajamos juntos en ATAV. Para mi ATAV fue un programa hermoso y se volvió un grupo muy unido. La pasamos bien todos. Pero bueno, son las reglas del juego”, repitió.

En relación a las repercusiones que tuvo el rumor en su familia, Heredia explicó que no fue necesario aclararle nada a su mujer, la también actriz Brenda Gandini: “ No hable con Brenda porque no pasa nada, está todo bien ”.

Si bien el actor se despegó del escándalo el martes pasado por medio de un tuit, volvió a explicar por qué accedió a charlar con la prensa. “Si no me paraba acá y hablaba con vos, algo se iba a decir. Entonces para que quede todo claro y limpio, y además porque también es honesto, no pasó nada”.

El martes pasado, cuando comenzaron a circular los nombres de los actores con los que la China Suárez habría tenido romances durante el último tiempo, Heredia utilizó sus redes sociales para despegarse. “Conmigo no, Barone”, fueron las palabras que eligió para desmarcarse, que publicó sobre la imagen de la intelectual Beatriz Sarlo, autora de la famosa frase durante un programa del ciclo 678.

Rumores de larga data

La China Suárez y Gonzalo Heredia, en una escena de ATAV

Esta no es la primera vez que se lo vincula a Heredia con la China Suárez. Los rumores comenzaron en 2019. En aquel momento se comentó que Suárez y Heredia habrían tenido un romance mientras grababan ATAV, novela de la que también formó parte quien era pareja de la actriz en ese momento, Benjamín Vicuña.

En aquel momento, tanto Heredia como Gandini, dos actores que mantienen un perfil bajo y cuidan su vida privada de los escándalos, tuvieron que salir a despejar las dudas y desmentir los rumores de separación. En aquel entonces, fue la actriz la que mantuvo una conversación con Ángel de Brito y aclaró cuál era en ese momento su situación sentimental. “No creas en todo lo que cuentan. No es verdad, estamos juntos y bien”, aseguró.

La relación entre Gonzalo Heredia y Brenda Gandini comenzó en 2010, cuando el actor protagonizaba la tira Malparida (eltrece) junto a Juana Viale. A los pocos meses, Gandini quedó embarazada de Eloy, el primer hijo de la pareja. Pero no fue hasta 2018 en que los actores, que también comparten la paternidad de Alfonsina, decidieron dar un paso más y sellar su amor con un acto especial, durante unas vacaciones en México.

Los actores intercambiaron alianzas en secreto, sin registro civil ni ceremonia religiosa de por medio, y fue Heredia el encargado de confirmarlo. Lo hizo entonces con un posteo en sus historias de Instagram en las que se los veía felices y mostrando sus anillos de casados en medio de los paradisíacos paisajes de la Riviera Maya. “Cuando la palabra felicidad no alcanza”, se limitaba a escribir.