Gonzalo Muñoz, el integrante de los Wachiturros accidentado en Bolivia, contó cómo se cayó del escenario

Gonzalo Muñoz, el líder de Los Wachiturros, sufrió hace 15 días un terrible accidente que casi le cuesta la vida . Luego de un show en Cochabamba, Bolivia, el cantante cayó del escenario y se golpeó la cabeza. Tras ser operado y atravesar varios días de incertidumbre, logró recuperarse y se encuentra en buen estado de salud.

Ya de regreso al país y durante la tarde de este martes, Muñoz habló con Intrusos en el espectáculo en un móvil desde su casa. Luego de que Florencia de la V resaltara lo admirable de su recuperación al verlo “tan bien”, el músico agradeció y aseguró que fueron doce días desde que se cayó del escenario y que “fue un montón” para él. “Estoy muy contento por todos los que se preocuparon por mí”, resaltó en relación a la atención que generó su caso y a los mensajes de apoyo que le llegaron.

Gonzalo Muñoz, el cantante de Wachiturros https://www.instagram.com/gonza.wachiturro/

Gonzalo reconoció que no estuvo consciente las primeras 48 horas luego del golpe. “A los dos días me di cuenta recién lo que me estaba pasando”, explicó. “Me caí de un escenario como de dos metros y gracias a dios después de dos días ya estaba normal”, repasó.

Nancy Duré, a su turno, repasó los episodios de caídas que vivieron Joaquín Sabina y Sergio Denis y le preguntó puntualmente cómo se desencadenó la caída en su caso. “¿Hubo una negligencia? ¿Cómo caíste?”, consultó. “ Yo no me acuerdo. Se ve que tomé mucho y se ve que me empujaron de atrás del escenario y chau, al suelo y no me acuerdo más nada ”, confió. “O sea, vos estabas ebrio en ese momento”, insistió la panelista. “Claro, en ese momento no te voy a mentir, ni a toda la gente que me está mirando, estaba medio copetín ya”.

De inmediato, Virginia Gallardo explicó que la caída no fue durante el show, sino que se dio después, cuando la banda se encontraba bailando. Gonzalo, entonces, explicó que ya habían pasado todos los shows, que ese domingo ya habían terminado el espectáculo.

“¿Sentiste que zafaste, que pudiste haber muerto?”, quiso saber Marcela Tauro a su turno. “Sí, después de los dos días me di cuenta. Mi señora me dijo que sí. Que la verdad es que estaba a todo o nada. Era 50 por sí y 50 que no. Y la verdad es que estoy de diez”, resaltó. Además, el artista explicó que el posoperatorio fue muy bien.

Por último, el cantante habló de la atención que recibió en Bolivia. “La verdad es que me trataron re de diez. Los bolivianos vinieron al hospital. No solo el que me operó, la chica que te armaba la cama, las enfermeras. Todo de diez. ¡Gracias Bolivia!”, expresó. Además, resaltó la actitud de la empresa que los llevó, quienes se portaron muy bien también.

Un gran susto

Luego de la caída, Gonzalo fue internado de urgencia por las consecuencias que le dejó el golpe.

Tras la intervención quirúrgica con éxito, el problema de Gonzalo pasó al plano económico, con el agravante de que el tratamiento costó alrededor de 15 mil dólares, un monto que excede completamente las posibilidades de la banda de cumbia. En ese momento, su esposa, Jésica, dialogó con la conductora Flor de la V y contó cómo fue la evolución del artista, que se recuperó rápidamente y sorprendió a los médicos del hospital.

“Gonzalo está muy bien, le sacaron el respirador y ya respira por sus propios medios. Él ahora está despierto y hace un ratito, antes de que establezcamos este contacto, nos habló la ministra de salud de Bolivia. La nota que le hicieron a Memo tuvo muchísima repercusión”, soltó, con un tono de voz de alivio tras la desesperación por la salud de su esposo.

Además, destacó la solidaridad de otras personas que colaboraron para poder hacer frente al suculento importe de dólares para costear su operación y lo que será la recuperación, en la Argentina: “Fue conmovedor el apoyo que tuvimos. Acá la gente está armando una kermesse solidaria el día 5 de noviembre donde tocarán muchos artistas argentinos y locales para continuar recaudando”.

