Santiago del Moro anunció que Divina Gloria abandonó Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), por lo que la casa se quedó sin su participante más polémica y continuarán los cambios en el reality. Así, el próximo domingo habrá dos nuevos ingresos, ya que el canal también debe reemplazar la baja de Daniela de Lucía, quien abandonó por la muerte de su padre.

A través de su cuenta de Instagram (@santidelmoro), Santiago del Moro expresó: “Por recomendación médica, Divina queda fuera de juego. Por tal motivo y dado lo que sucedió con Daniela, el domingo ingresan dos jugadores a la casa”. De esta manera, la reconocida actriz, comediante y cantante no pudo reponerse de sus dolencias y no le quedó otra opción que abandonar la competencia.

Santiago del Moro anunció que la participante más polémica abandonó Gran Hermano Captura Instagram (@santidelmoro)

Con motivo de esta salida, Andrea del Boca pasó a ser la participante más grande de Generación Dorada, con 60 años. En lo que sí coincide Divina Gloria con Daniela de Lucía es que ambas estuvieron apenas dos días dentro de la casa, aunque la actriz, comediante y cantante recién abandonó hoy porque estuvo internada y Telefe tenía la esperanza de poder volver a contar con su figura.

Divina Gloria estuvo apenas dos días dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Fuente: Gran Hermano)

Por el lado de los posibles reemplazos, toma relevancia la información brindada días atrás por Yanina Latorre en Sálvese quien pueda (América TV). Según contó, hay un total de 14 suplentes preparados por Telefe para ingresar a Gran Hermano 2026: Inés Lucero (ex Survivor, Expedición Robinson 2024), Marian Farjat (ex Gran Hermano 2015), Alejandra Majluf (actriz), Gimena “Alaska” Sauchenco (influencer uruguaya), Maxi Miller (youtuber), Romina Malaspina (ex Gran Hermano 2015) y Griselda Sánchez (ex Gran Hermano 2007).

Griselda Sánchez, Marian Farjat o Romina Malaspina, otras ex Gran Hermano que podrían volver a la casa Telefe

Por otro lado, hay dos exparticipantes de Gran Hermano que también se postularon para entrar a Generación Dorada: Pablo Heredia (2001) y Zoe Bogach (2023/24). El primero dialogó con Bondi Live y expresó: “Sí, podría entrar de nuevo a ver una revancha de vida, a ver si este sí lo puedo ganar, o mostrar otra faceta”. Por el lado de ella, fue durante su visita a DGO Stream y le habló directamente al Big, es decir al reconocido locutor del reality. “¿A vos te gustaría que yo entre a la casa a hacer un mano a mano con mi exnovio? ¿Te gustaría que le largue todos los trapitos al sol? Hay muchas cosas que nadie sabe”, expresó.