Alarma en Gran Hermano: Divina Gloria fue trasladada a un hospital

Divina Gloria, una de las participantes de Gran Hermano Generación Dorada, tuvo que abandonar temporalmente la casa para ser trasladada a un centro médico cercano. La noticia fue confirmada por el conductor del programa, Santiago del Moro, a través de sus redes sociales, donde generó un importante revuelo a pocos días del inicio del popular reality show.

Según el comunicado emitido por Del Moro, la salida de la artista responde a una solicitud expresa del equipo de profesionales de la salud. “Divina Gloria será llevada hasta una clínica cercana a la casa para hacerse unos chequeos a pedido de los médicos que atienden a los jugadores”, detalló el presentador en su cuenta de Instagram. Este anuncio se produjo apenas a 48 horas de que la actriz se sumara a la convivencia televisiva, lo que rápidamente encendió las alarmas y el interés de los televidentes.

Un punto crucial en la gestión de esta situación es el estricto mantenimiento del protocolo de aislamiento, fundamental para asegurar la continuidad de la participante en el juego. Del Moro fue enfático al respecto: “Obviamente se mantendrá el protocolo de aislamiento como ya sucedió en otras ocasiones”. Este procedimiento garantiza que Divina Gloria no tenga contacto con el exterior, para preservar así la integridad de la competencia en caso de su regreso.

Divina Gloria salió de Gran Hermano y fue trasladada a un hospital Captura Instagram (@santidelmoro)

La salida de Divina Gloria se suma a una serie de acontecimientos que movilizaron la casa de Gran Hermano en sus primeros días. En simultáneo, Daniela de Lucía, otra de las participantes, tuvo que abandonar el programa para asistir al último adiós a su padre. Estos eventos, sumados a otras situaciones como la demanda de Zoe Bogach o el video subido de tono de Brian Sarmiento, convirtieron las primeras jornadas del reality en un escenario de constantes sobresaltos.

La trayectoria de Divina Gloria es vasta y reconocida: descrita como una artista camaleónica y un ícono de la vanguardia y el pop de culto en Argentina, su personalidad arrolladora y su estilo desinhibido y provocador son parte de su identidad artística inconfundible. Su consagración llegó con Alberto Olmedo, con quien compartió escenario en una etapa clave de su carrera, unos antecedentes que resaltan la importancia de su figura dentro de la casa.

Divina Gloria es reconocida por su humor y su desfachatez DIEGO SPIVACOW / AFV

Aunque los detalles específicos sobre la naturaleza de los malestares que llevaron a la actriz a la clínica no fueron revelados por las fuentes oficiales, la necesidad de estos chequeos médicos fue el motivo explícito de su traslado temporal. La incertidumbre sobre su continuidad fue un tema de debate en programas como Cortá por Lozano (Telefe), donde se deslizó que la actriz “no se sentía bien” desde los primeros días y hubo especulaciones de otros participantes sobre su posible abandono definitivo.