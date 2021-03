Nati Jota posó con un bikini que solo usa para sacarse fotos: “No me sostiene”

Nati Jota posó con un bikini blanca que despertó los elogios de sus seguidores, y aclaró que aunque es uno de sus conjuntos preferidos, solamente lo puede usar para las fotos. A pesar de que se trata de uno de los modelos de trajes de baño que marca tendencia este verano, la influencer fue totalmente sincera: “Muchas me entenderán”.

El fin de semana la periodista aprovechó las altas temperaturas para tomar sol, y se animó a mostrarle a los usuarios el outfit que eligió para broncearse. “Amo este modelo de bikini que solo puedo usar para fotos porque no me sostiene nada”, comentó con su estilo irónico, y dejó en evidencia la razón por la que no puede lucirla en la playa o la pileta.

“Muchas me entenderán, lo sé”, agregó, convencida de que otras mujeres habrán experimentado la misma situación. En menos de un día superó los de 250.000 likes, y cosechó muchos elogios de los usuarios en los comentarios.

Otros internautas apelaron al humor y compararon la parte de arriba de la bikini con dos barbijos: “La moda de usar tapabocas como bikinis”; “Tengo entendido que el barbijo no se usa así, pero no soy nadie para juzgar”. A su vez, muchas seguidoras reconocieron que encontrar la combinación entre comodidad y gusto personal no suele ser sencillo.

Unas semanas atrás la influencer ya se había mostrado en traje de baño, pero luego de leer críticas sobre sus curvas, expuso un contundente descargo: “Subo un video en bikini y los mensajes criticándome el cuerpo no se hacen esperar. Justo cuando creía que estaba más segura de mí misma me encuentro cosas nuevas que no me jodían. Gracias”, añadió. Y cerró: “Dejen de militar el amor propio como si fuera algo fácil porque frustra el doble”.

LA NACION