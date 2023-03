Gwyneth Paltrow declaró en el juicio en su contra: “Mi cerebro trataba de buscarle la lógica a lo que estaba sucediendo”

escuchar

El juicio contra Gwyneth Paltrow por un accidente mientras practicaba esquí en un centro de Utah en 2016 sumó este viernes uno de sus principales capítulos. Aquella situación derivó en un litigio legal y puso a la actriz de Shakespeare apasionado en un escenario complejo, cuando un hombre llamado Terry Sanderson la acusó de haberse dado a la fuga. Después de varios años,, Paltrow pasó al estrado a dar su versión de los hechos.

Gwyneth Paltrow lució cabizbaja al presentarse en la corte junto a su abogado Law&Crime Network / YouTube

Durante su testimonio, la intérprete contó cómo fue desde su óptica. el episodio sucedido en febrero de 2016, cuando se encontraba de vacaciones en un centro de esquí. Al momento de tomar la palabra, Paltrow contó que observaba esquiar a sus hijos, cuando Sanderson impactó contra ella desde atrás. “Estaba esquiando y de golpe dos esquís aparecieron entre los míos, forzándome a separar mis piernas. Y de golpe sentí un cuerpo que hacía fuerza contra el mío”, detalló.

Tras el impacto, Gwyneth aseguró que Sanderson hizo un “gruñido extraño”, y señaló que llegó a pensar que quizá estaba siendo víctima de un intento de abuso. La actriz continuó con su testimonio y lució confundida. “Mi cerebro trataba de buscarle la lógica a lo que estaba sucediendo. Pensé que quizá se trataba de una broma pesada. O que alguien estaba siendo un pervertido”, agregó.

La actriz está en pleno juicio por presuntamente ocasionar daños a un hombre mientras esquiaba en Utah Instagram

Cuando advirtió lo que había pasado, ella recordó que no pudo evitar una profunda ira, y que le gritó a ese hombre: “¡Esquiaste directo contra mi maldita espalda!”. Ante esas palabras, la abogada de Sanderson le preguntó si efectivamente la protagonista de Iron Man se había o no dado a la fuga, y Paltrow respondió: “Cuando sos víctima de un accidente, tu mente no está necesariamente puesta en la persona responsable del hecho”.

Los motivos que llevaron a Paltrow a juicio

En un primer momento del juicio, Gwyneth Paltrow no quiso mostrar su cara RICK BOWMER - AP

El médico Terry Sanderson comenzó el proceso judicial en enero de 2019. En la presentación de la demanda contra Paltrow aseguró que sus acciones fueron negligentes y que dieron como resultado una “lesión cerebral traumática permanente, cuatro costillas rotas, dolor, sufrimiento, pérdida de disfrute de la vida, angustia emocional y desfiguración”, según reportó Law and Crime. Solo unas semanas después, la actriz y empresaria entabló la contrademanda que agregó un nivel adicional de complejidad al caso.

Los reportes de sitios especializados consignan que se presentaron docenas de mociones que derivaron en reducciones en la lista de cargos contra la actriz. En mayo de 2022, el juez Kent Holmberg desestimó una demanda de negligencia simple contra Paltrow por el accidente, pero eliminó todas las adicionales contra el instructor de esquí y la compañía Deer Valley Resort, según un reporte de NBC KSL. Después de ese fallo, el pedido original de Sanderson se redujo de un monto total de US$3,1 millones a unos US$300.000.

Gwyneth Paltrow durante el comienzo del juicio Rick Bowmer - AP

Según las versiones, lo que Paltrow busca en el proceso legal es limpiar su nombre, por lo cual en su contrademanda solo exige el pago de un dólar como concepto simbólico de daños y perjuicios, más los honorarios de sus abogados.

Un experto legal explicó al sitio Law and Crime que el hecho de que la acusada sea famosa puede jugar a su favor: “El caso se reduce a quién cree y encuentra más creíble el jurado”, dijo el abogado George Salinas, especialista en lesiones personales y experto legal de Texas. “Los jurados tienden a mirar con recelo desde el principio a cualquiera que presente una demanda por daños monetarios, y más aún cuando hay una celebridad en la otra parte”, indicó.

El primer testigo en subir al estrado fue Craig Ramon, un “conocido” de Sanderson quien dijo que él era la única persona presente en el momento de la colisión. En su declaración, el martes, manifestó que esquiaba por la pista cuando escuchó un grito y vio que “Paltrow chocó a Terry por la espalda”. La actriz coincide en que la pareja colisionó en las laderas, pero sus abogados argumentaron que el accidente fue culpa de Sanderson y que él chocó contra ella.

