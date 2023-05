Hailey Bieber reveló el misterio: la esposa de Justin contó por qué aun no planea tener hijos

escuchar

¿Para cuándo los bebés? Desde que se casaron en 2018, la pregunta ronda en los portales e incluso en las interacciones con la prensa de Hailey Baldwin Bieber y Justin Bieber. Si bien ellos en más de una oportunidad comentaron que tienen ganas de ser padres, el matrimonio reveló que todavía no llegó el momento. En las últimas horas, la modelo volvió a referirse al tema con más seriedad y explicó con lujo de detalles por qué todavía no quiere agrandar la familia.

“Literalmente lloro por esto todo el tiempo” , confesó la creadora de Rhode (una marca de cosmética) en una íntima entrevista con The Sunday Times. Y enseguida contó los verdaderos motivos por los cuales la pareja todavía no ha dado un paso más en su relación. “Tengo muchas ganas de tener hijos, pero me da miedo. Es suficiente que la gente diga cosas sobre mi esposo o mis amigos. No puedo imaginar tener que confrontar a la gente que dice cosas sobre un niño”, expresó.

Tras aclarar que como padres no podrán evitar este tipo de cosas, la sobrina de Alec Baldwin reconoció: “Sólo podremos hacer lo mejor para criarlos. Que se sientan amados y seguros”. Desde que está en pareja con el cantante canadiense, la modelo ha sido blanco de críticas por parte de la prensa o de las fanáticas del artista, muchas de las cuales apoyaban la relación previa entre Justin Bieber y Selena Gomez.

Hailey y Justin Bieber se casaron en septiembre de 2018

Hace un tiempo, la empresaria fue acusada de burlarse de la ex de su marido en redes sociales por su imagen, algo que inmediatamente salió a desmentir muy angustiada. A su vez, la influencer padeció en carne propia los comentarios de la gente cuando en marzo de 2022 sufrió un mini accidente cerebrovascular. “El día después de que me hospitalizaron estaba en Internet. Quería hablar sobre lo que sucedió con mis propias palabras porque mucha gente estaba haciendo suposiciones”, comentó en la misma entrevista.

“Si dejás que cosas como esa te silencien, estás permitiendo que la gente dicte cómo vives tu vida. A veces solo quiero acurrucarme y ser una ermitaña pero en realidad no soy ese tipo de persona”, agregó quien muchas veces parece extrañar el anonimato.

Inseparables. Hailey acompaña a su esposo, Justin Bieber, a cada premiación, evento o concierto Grosby Group - Backgrid/The Grosby Group

Respecto a su deseo de convertirse en madre, esta no es la primera vez que la modelo confiesa sus miedos. Desde que se casó con el compositor de “Peaches”, ambos han mostrado sentimientos encontrados sobre este tema. Mientras que en 2019 Justin confesó que quería bebés muy pronto, en una visita posterior al programa de Ellen DeGeneres advirtió que su esposa “todavía no estaba lista”. “Me encantaría tener una pequeña tribu. Pero, sí, es su cuerpo y lo que quiera hacer... Creo que Hailey todavía tiene algunas cosas que quiere lograr como mujer, y eso está bien”, dijo el músico en 2020.

Tiempo después, el intérprete de “Baby” le dijo a su esposa en su documental, Justin Bieber: Our World, que quería empezar a intentarlo. Sin embargo, en enero de 2022 ella contó en una entrevista que no planeaba quedar embarazada ese año. “Creo que tenía arraigado en mi cabeza que iba a querer tener hijos de inmediato y que iba a querer tener hijos muy, muy joven. Luego cumplí 25 y dije: ‘¡Sigo siendo súper, súper joven!’”, señaló.

Hailey Bieber aseguró que todavía le quedan muchas cosas por hacer antes de convertirse en madre

Tras hablar del esfuerzo diario que requiere un matrimonio, la modelo reflexionó sobre el trabajo que le demandaría tener niños. “Él sigue siendo la persona a la que quiero regresar. Podría volar a algún lado e ir a hacer un trabajo, pero no veo la hora de volver y pasar el rato. Siento que eso se debe al esfuerzo que se ha realizado de ambos lados. Al final del día, él es mi mejor amigo, pero aun así se necesita mucho trabajo para que funcione”, dijo la modelo en una charla con Harper’s Bazaar. “Y luego sé que eventualmente, cuando los niños entren en escena, será una temporada completamente diferente de navegar para ver cómo hacer para que eso funcione”, agregó asustada.

A lo largo de estos años, Hailey fue protagonista de rumores de embarazo, algo que salió a desmentir una y otra vez de manera contundente: “Déjenme en paz”, escribió en más de una oportunidad en su cuenta de Instagram. Por ahora, sólo se conforma con ser la tía de Iris, la hija de 2 años de su hermana Alaia, con quién se la ve paseando y jugando frecuentemente.

