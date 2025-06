Harry Styles fue visto a los besos con una misteriosa mujer

Harry Styles fue visto besándose apasionadamente con una misteriosa mujer en el Festival de Glastonbury. El ex One Direction, de 31 años, llegó a Worthy Farm el sábado con sus amigos para disfrutar de un día de fiesta musical y terminó caído ante los pies de una chica.

En un video compartido por el diario británico The Sun, Harry aparece a los besos con la mujer en la pista de baile del sector VIP. Una persona que se encontraba allí, reveló que la pareja estuvo “inseparable” a lo largo del día.

Según revelaron, el cantante estaba junto a sus amigos cuando ella llegó y comenzó a darle besos en la mejilla. Luego de un rato, él la llevó hasta la pista de baile, en donde comenzaron a bailar y besarse de forma apasionada.

“Harry solo tenía ojos para esta mujer, saltaban chispas cuando estaban juntos”, dijo un testigo del encuentro. “Poco menos de una hora después de su llegada, comenzaron a besarse adelante de un montón de gente sin que pareciera importarles que los miraran”, añadió.

Y sumó otro testigo de la situación: “La pareja parecía estar pasándola muy bien y por lo que transmitían daba la sensación de que se conocen desde hace un tiempo, eran muy familiares el uno con el otro”.

Soltero y apasionado

La última vez que Styles fue visto besándose en público con una mujer fue en 2023, en la ciudad de Tokio, a donde viajó con la modelo Emily Ratajkowski. Este romance parece haber durado poco, ya que en 2024 el cantante fue visto con la actriz y cineasta canadiense Taylor Russell. La pareja puso fin a su relación en mayo del año pasado, y sus amigos afirman que la pareja optó por terminar la relación después de pasar un tiempo juntos en el este de Asia.

Las fotos de Harry Styles cuando estaba en pareja con Taylor Russell Splash News/The Grosby Group

Anteriormente, se relacionó a Harry con una serie de mujeres del mundo del espectáculo, desde Taylor Swift hasta las modelos Kendall Jenner y Camille Rowe, pasando por la actriz Olivia Wilde.

La aparición de Styles en Glastonbury se produce después de haber disfrutado de un festival de música en el Victoria Park de Londres con sus amigos a principios de este mes, mientras continúa su parate profesional y se toma un tiempo para disfrutar de la vida. El artista fue fotografiado entre la multitud del festival LIDO, el primero en el Reino Unido en funcionar con energía cien por cien renovable, eólica y solar.

Allí, Styles asistió en primera fila al concierto del DJ Jamie xx realizado en un escenario alimentado por baterías. Manteniendo un perfil bajo, el ex One Direction parecía estar de buen humor, tenía un look informal que consistía en una remera con capucha azul marino, una campera azul y una gorra violeta que lo protegía un poco de la lluvia.

También se lo pudo ver disfrutando del festival con Patience Harding, que trabajó en el diseño de su tercer álbum de estudio titulado Harry’s House.

Tiempo de relax

Harry Style, en el Vaticano X | @NisaKanat18

El artista británico, cuyo patrimonio neto se estima en 140 millones de dólares, ha mantenido un perfil bajo a lo largo de 2025, ya que disfruta de un tiempo alejado de los focos mediáticos desde que terminó su gira Love On Tour en 2023.

Relajado y sin importarle estar rodeado de una multitud, en marzo pasado el cantante participó de una maratón realizada en Tokio. El músico completó la carrera en tres horas, 24 minutos y siete segundos, y llegó en el puesto 6010; posición que no estuvo nada mal, ya que el total de competidores era de 26.706.

En tanto, en abril, Harry provocó el frenesí de sus fans cuando fue visto en el Vaticano para presenciar el anuncio del primer Papa estadounidense, tras un cónclave papal de dos días. Allí fue objeto de numerosas publicaciones en las redes sociales de fans emocionados por verlo en ese día histórico.