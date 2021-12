La emoción de Eugenia Tobal al recordar en la mesaza su lucha por ser madre: “Perder un embarazo es espantoso”

Eugenia Tobal fue una de las invitadas de este domingo en la mesa de Almorzando con Mirtha Legrand (eltrece) y relató el duro proceso que le tocó vivir en su lucha por ser madre. La actriz contó que está escribiendo un libro sobre la maternidad después de los 40 años y recordó cómo transitó su embarazo con trombofilia.

“Estoy trabajando en un libro sobre la maternidad después de los 40 y todo lo que eso conlleva. Todo lo que no sabemos, todo lo que uno imagina y después termina siendo de otra forma. La planificación de la maternidad que uno desea y después termina siendo diferente a lo que uno soñó”, explicó Tobal y aclaró: “Lo digo porque en mi caso la soñé con mi mamá y de golpe mi mamá tuvo que partir”.

Visiblemente conmovida, la actriz de 46 años aseguró que su libro está inspirado en su madre. “No quiero hablar mucho porque es muy reciente y para mí es muy doloroso. Mi mamá fue una mamá muy espectacular”, aseguró.

En pleno embarazo de su hija Ema, fruto de su relación con Francisco García Ibar, a la actriz le diagnosticaron trombofilia. “Tuve la suerte de encontrarme con especialistas muy copados que me ayudaron un montón. A mí me costó porque tenía una trombofilia adquirida y no lo sabía”, remarcó.

Y explicó: “Trombofilia es cuando tenés que inyectarte heparina para poder fluir la sangre y que el bebé tenga oxígeno. Durante todo el embarazo me tuve que pinchar la panza todos los días a la mañana, como muchísimas mujeres que han tenido heparinitos por ahí”.

Tobal aclaró que la ley “todavía sigue en stand by” y que el Estado no cubre el tratamiento. “Las mujeres tienen que atravesar tres pérdidas para que esto sea validado y perder un embarazo es espantoso. Así que pasar por tres perdidas para que esto suceda es espantoso”, subrayó la artista que atravesó esta dolorosa situación durante su matrimonio con Nicolás Cabré.

También reveló además que después de perder un embarazo a los 36 años decidió congelar óvulos. “Antes no lo decía pero ahora creo que es válido decirlo, congelé óvulos a los 37 después de haber tenido una pérdida a los 36, y me parece que es importante que eso se tenga presente. No sos menos madre porque hacés un tratamiento”, sostuvo.

Eugenia Tobal con su hija Ema cuando la pequeña tenía un año y medio Instagram: @eugeniatobal }

Sobre el libro, insistió en que está “muy inspirado” en su madre y que le hizo muy bien escribirlo porque le recuerda como “todo el proceso y todo lo que hemos vivido juntas”. “Yo nunca fui Susanita, pero siempre quise ser mamá porque tuve una mamá genial”, remarcó la actriz. Y confesó que si bien ahora está mejor, le tocó transitar una maternidad compleja por la muerte de su madre.

“Mi mamá partió a los dos meses de mi hija, entonces tuve un puerperio medio de duelo... fue, es, muy duro el camino”, aseguró emocionada.