Harvey Weinstein fue declarado culpable en Los Ángeles y pasará el resto de su vida en la cárcel

LOS ÁNGELES.-Harvey Weinstein fue declarado culpable en la tierra en la que alguna vez fue rey. Ayer, después de más de nueve días de deliberaciones, el jurado de un tribunal de Los Ángeles sumó una página más a la historia negra del exproductor, convertido en uno de los principales símbolos del movimiento Me Too. Weinstein fue declarado culpable de violación y otros dos cargos de acoso sexual. No hubo acuerdo necesario del jurado para llegar a un veredicto de culpabilidad en los cargos de otras dos mujeres, entre ellas Jennifer Siebel Newsom, la actual esposa del gobernador de California, y Weinstein fue absuelto de otro cargo. Quien fuera un célebre y uno de los más poderosos personajes de la industria cinematográfica recibirá su sentencia a comienzos de 2023. Todo indica que pasará el resto de su vida en prisión teniendo en cuenta que ya cumple una condena de 23 años de cárcel desde 2020 cuando un jurado de Nueva York lo declaró culpable por cargos de conducta sexual criminal y violación. El sistema legal de Estados Unidos requiere que cumpla su sentencia primero en el este y cuando esta se agote será trasladado de vuelta a California para purgar su condena allí.

Jodi Kantor y Megan Twohey, las periodistas de The New York Times que ganaron el Pulitzer por su investigación del caso Weinstein

Weinstein, con 70 años y varios problemas de salud, llegó a la costa oeste en el verano boreal de 2022 para enfrentar dos acusaciones por violación y otras cinco por abuso sexual formuladas por cuatro cineastas. Estas testificaron sobre el estrado respecto a los hechos ocurridos entre 2005 y 2013. A lo largo de cuatro semanas de proceso, un jurado formado por ocho hombres y cuatro mujeres escuchó los testimonios de 49 testigos, todas mujeres excepto cinco. Las víctimas explicaron el modus operandi del depredador sexual. Una estrategia de abuso y terror que también se describe en la notable película Ella dijo que retrata el trabajo de investigación de Jodi Kantor y Megan Twohey, las periodistas del diario New York Times que publicaron sus hallazgos sobre Weinstein y pusieron en marcha su merecida caída en desgracia.

El juez del tribunal de Los Ángeles declaró nulos tres procesos. A pesar de deliberar nueve días a lo largo de dos semanas, el jurado no pudo llegar a un acuerdo sobre las pruebas ofrecidas en los casos de tres mujeres. Esto, a pesar de que los fiscales habían afirmado en el cierre del juicio que ofrecían “irrefutables y abrumadoras evidencias sobre la naturaleza de este hombre”. La defensa de Weinstein negó varios de los hechos descritos y a otros los calificó de encuentros sexuales consensuados.

La acusación intentó probar la repetida táctica con la que Weinstein tendía una trampa a sus víctimas. La primera víctima que compartió su historia fue una modelo rusa, que se encontraba en Los Ángeles en febrero de 2013 para participar en un festival de cine italiano. La víctima lo denunció en octubre de 2017, cuando The New York Times comenzó a revelar el comportamiento del productor. La modelo aseguró que Weinstein arribó a su habitación sin haber sido invitado. Allí la violó. “Me sentí muy culpable conmigo misma. Principalmente por haber abierto esa puerta”, contó al tribunal.

Weinstein durante el juicio en Nueva York Kena Betancur - Getty Images North America

Ayer, el jurado dio la razón a la modelo y determinó que Weinstein es culpable del cargo de violación, otro por forzar sexo oral y otro más por acoso. El acusado, quien se mueve con ayuda de un andador, no despegó la mirada de la mesa los primeros minutos en que se leía el veredicto que lo declaró culpable. Su nueva sentencia puede alcanzar los 24 años de prisión.

Lauren Young, una modelo que aspiraba a convertirse en actriz, fue la única mujer que testificó en los procesos contra Weinstein tanto en Nueva York como en Los Ángeles. En su testimonio, aseguró que el productor la encerró en un baño de un hotel en Beverly Hills, donde la manoseó y se masturbó frente a ella. Sus dichos no convencieron a todos en el jurado, menos a dos personas, por lo que se declaró nulo el proceso. Lo mismo pasó con el caso de Jennifer Siebel Newsom, la esposa del gobernador de California, Gavin Newsom, estrella del Partido Demócrata. Su testimonio fue uno de los más esperados durante el juicio. Y también uno de los más dramáticos. La documentalista describió cómo conoció al productor de cine en una fiesta del festival de cine de Toronto, en 2005. Weinstein mostró mucho interés en la por entonces actriz de 31 años, quien todavía no conocía a Newsom, que en aquellos años era el alcalde de San Francisco.

Weinstein la buscó a su regreso a Los Ángeles. Pasó por su casa a regalarle un libro del legendario productor de MGM, Louis B Mayer. La citó al día siguiente en el hotel Península, en Beverly Hills. “Una no le decía no a Harvey Weinstein (...) porque podía hacer o destruir tu carrera”, dijo en el juicio Siebel, quien hoy tiene 47 años. La actriz pensó entonces que la cita iba a ser en el bar, pero una asistente del cineasta la llevó a una suite donde estaba el productor, quien mostró poco interés en los proyectos que ella le proponía. Siebel contó que Weinstein se paró del sillón y se fue a otra habitación. Minutos después, la llamó para pedirle ayuda. Ella lo encontró en el baño. Se estaba masturbando, testificó, y que intentó agarrarla. “Solo recuerdo que físicamente intentaba retroceder, le dije varias veces “no, por favor””, aseguró la víctima. Tras 45 minutos de forcejeo, la forzó a una habitación donde la violó, de acuerdo a su testimonio. Siebel admitió bajo juramento que cruzó algunos correos amistosos con Weinstein después del violento episodio, que volvió a narrar pausando varias veces para llorar y respirar profundamente al relatar la historia.

Aunque el jurado no consideró probado el hecho y se dividió en un 8-4, Siebel celebró el resultado del proceso judicial. “Harvey Weinstein no volverá a violar a una mujer. Pasará el resto de sus días detrás de los barrotes, donde pertenece”, afirmó en un comunicado la primera dama de California.

EL PAIS