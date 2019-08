Heidi Klum luciendo su glamoroso vestido de novia. Crédito: GROSBY GROUP

Casi seis meses atrás, la modelo Heidi Klum (45) y el músico Tom Kaulitz (29) se casaron en secreto en California. Pero, ahora, la pareja volvió a oficializar su matrimonio con una segunda boda en Capri, Italia, en el legendario barco "Christina O", que perteneció al millonario griego Aristóteles Onassis. Los novios blanquearon su romance en mayo del año pasado cuando posaron por primera vez en la alfombra roja de la gala benéfica AmFar en Cannes, un evento a beneficio de la lucha contra el Sida, y anunciaron su compromiso el 24 de diciembre de 2018.

Para esta especial ocasión, Heidi eligió un vestido con mucho volumen, escote bardot en forma de corazón y mangas globo cruzadas, luciendo sus hombros descubiertos. Se ajusta ligeramente en su cintura, de la que cae una impresionante falda. La tela de color marfil está repleta de aplicaciones de flores de encaje, y como detalle, en las mangas resalta la pedrería con toques de color en amarillo, verde y rosa pastel.

Los novios antes de dar el sí, muy acaramelados. Crédito: GROSBY GROUP

En diferentes entrevistas la consultaron a la top model por la diferencia de edad [ella le lleva 16 años a él], pero a Klum esto no le importa porque el amor que siente es mucho más grande. "Es una persona de los más amorosa, dulce, protectora. Me siento tan afortunada. No recuerdo cuándo fue la última vez que me sentí tan feliz en mi vida", dijo a la revista InStyle.

Este es el tercer matrimonio de Klum y el segundo de Kaulitz. La modelo estuvo casada primero con el estilista Ric Pipino, y luego con el cantante británico Seal, desde 2003 hasta su divorcio en 2012. La modelo tiene cuatro hijos: Leni, de 14 años -fruto de su relación con el millonario italiano Flavio Briatore-, y Henry de 13 años, Johan de 12, y Lou de 9, fruto de su unión con Seal. Mientras que el músico estuvo casado con la modelo Ria Sommerfeld desde 2015 hasta 2016.

Heidi Klum y Tomas Kaulitz festejando su boda, a pocos meses de haberse casado en secreto en una ceremonia en California. Crédito: GROSBY GROUP

Esta segunda celebración oficial entre el guitarrista de la banda Tokio Hotel y la top model tuvo lugar en el histórico yate "Christina O". En sus comienzos el barco fue utilizado durante la Segunda Guerra Mundial, pero cuando finalizó el conflicto, se subastó y Onassis lo compró en 1954 invirtiendo cuatro millones de dólares para su reforma integral. Durante los años 50, 60 y 70, muchas celebridades disfrutaron de la embarcación. El exprimer ministro británico Winston Churchill pasaba horas en la cubierta; Eva Perón disfrutó del sol en sus terrazas; Frank Sinatra bebió cócteles; Marilyn Monroe también lo visitó, y fue a bordo del mismísimo "Christina", que Onassis y la exprimera dama Jackie Kennedy, celebraron su banquete nupcial en 1968. Actualmente la embarcación se puede alquilar pagando entre 45.000 y 65.000 euros diarios.

"Christina O", el glamoroso barco, donde celebró su casamiento Heidi Klum.