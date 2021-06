Horacio Cabak, cada vez más cerca de eltrece tras su salida de Polémica en el bar

Hace menos de un mes, en pleno auge de su escandalosa y mediática separación de Verónica Soldato, tras 28 años de relación, Horacio Cabak aceptó la invitación de PH: Podemos hablar y allí se refirió a aquel conflicto del que hasta ese momento se había negado a dar detalles. En la batalla por el rating, aquel sábado el ciclo conducido por Andy Kusnetzoff se impuso ampliamente por sobre su competidor directo, La Noche de Mirtha. Este sábado, habrá revancha.

El ciclo que conduce Juana Viale, en reemplazo de su abuela Mirtha Legrand, desde que se declaró la pandemia de Coronavirus, contará con la presencia del modelo y conductor. Cabak llegó esta tarde hasta el estudio, sonriente, vistiendo un traje azul, remera al tono y zapatillas, y fue retratado por los fotógrafos que se encontraban en el lugar.

Si bien en cierto punto la situación personal del conductor de La jaula de la moda se ha apaciguado un poco, en los últimos días se vio envuelto en un nuevo escándalo: su salida de Polémica en el bar y un inesperado ida y vuelta mediático con el productor del clásico ciclo, Gustavo Sofovich.

Según trascendió, uno de los motivos que habrían molestado a los responsables del programa de América fue justamente que Cabak haya elegido hablar en el ciclo de Telefe y no en Polémica, donde siempre se mantuvo lacónico, a pesar de los avances del conductor, Mariano Iúdica para que tocara el tema. Además, el modelo había logrado una medida cautelar que prohíbe mencionar su separación en los medios, incluido el histórico programa creado por Gerardo Sofovich.

Horacio Cabak entrando a la grabación del programa La Noche de Mirtha Gerardo Viercovich - LA NACION

Sin embargo, aquel sábado otra de las invitadas de PH, Pía Slapka, le preguntó si comprendía la reacción de su esposa, que le brindó detalles a Ángel De Brito sobre las supuestas infidelidades de su marido. “La reacción de mi mujer me sorprendió mucho, pero la entendí. Me sorprendió completamente, podría haber esperado cualquier reacción, pero a ella le salió esa. La entendí y después me explicó”, respondió el modelo, corriendo por primera vez el velo de su vida privada.

Su presencia esta noche en el programa de eltrece se da horas después de que comenzaran a sonar los rumores que indican que el modelo está en negociaciones con Marcelo Tinelli para sumarse a ShowMatch.

La noticia fue comunicada este jueves por Ángel de Brito en su programa Los ángeles de la mañana: “Cabak se va a juntar con Marcelo”. De acuerdo a lo informado en el ciclo de espectáculos, ambos se acercaron a través de las redes sociales, cuando Tinelli le brindó apoyo a Cabak por la fuerte exposición mediática que viene teniendo en los últimos meses. A partir de ese momento, comenzaron a hablar por privado y a contemplar una reunión profesional.

Como De Brito ya había adelantado que cinco famosos más se incorporarán al reality de talentos “La Academia”, luego debió aclarar que Cabak no es uno de ellos. “Sí, se va a juntar con Marcelo, pero no va a ir a ‘La Academia’”, remarcó. Por otro lado, el conductor de La jaula de la moda también fue tentado para hacer el sketch de “El insoportable” -con José María Listorti y Diego Pérez- en los viernes de humor de ShowMatch, pero no aceptó esa oferta. De esta manera, se abren varias posibilidades más, pero que por el momento están sujetas a la reunión en cuestión.

